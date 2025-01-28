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Alman bankasından çok konuşulacak altın tahmini

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Küresel risklerin beslediği altında yükseliş fiyatlarına ilişkin Almanya'nın önde gelen bankalarından Commerzbank'tan dikkat çekici bir tahmin geldi. Banka 2025 yılı ilk 3 ayı için ons altın fiyatına ilişkin öngörüsünü 2 bin 600 dolardan 2 bin 700 dolara yükseltti.

Enflasyonun yüksek seyrettiği küresel piyasalara ilişkin belirsizlikler, güvenli liman altına yönelik risk iştahını destekliyor. Dünyanın önde gelen bankaları altına yönelik ardı ardına tahminlerde bulunurken onlara Almanya'nın önde gelen bankalarından Commerzbank da dahil oldu.

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. 2025'e 3 bin lira sınırına başlayan altının gram fiyatı 28 Ocak itibarıyla 3 bin 158 liradan işlem görüyor. Böylece gram altın 28 gün içinde yaklaşık 200 lira birden yükseldi.

ALMAN BANKA ALTIN FİYATLARINA YÖNELİK BEKLENTİSİNİ YÜKSELTTİ

2025'in ilk çeyreği için tahminini yükselten Alman banka altın fiyatlarına yönelik tahminini güncelledi. Daha önce 2025 ilk çeyrek sonu için ons altında 2.600 dolar tahmininde bulunan banka, yeni tahminini 2.700 dolara çıkardı. Banka 2025 yıl sonu ons altında tahminini ise 2.650 dolar olarak korudu. Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 2 bin 743 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Alman bankasından çok konuşulacak altın tahmini
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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