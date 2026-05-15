Edremit Körfezi'nde turizm zirvesi

Almanya'da faaliyet gösteren turizm acenteleri, Edremit Körfezi'nin turizm potansiyelini yerinde incelemek ve iş birliklerini güçlendirmek amacıyla bölge temsilcileriyle bir araya geldi. B2B görüşmelerin gerçekleştirildiği dev buluşmada, Kuzey Ege'nin Avrupa pazarındaki payının artırılması hedefleniyor.

Edremit Ticaret Odası (ETO) öncülüğünde, TÜRSAB Balıkesir-Çanakkale Bölge Temsil Kurulu ve COOP TRR iş birliğiyle düzenlenen organizasyon kapsamında Almanya'dan gelen seyahat acentesi temsilcileri Edremit Körfezi'nde ağırlandı. Allia Hotel'deki program, bölge turizminin uluslararası arenaya taşınması noktasında stratejik bir adım olarak değerlendirildi.

Program kapsamında COOP TRR üyesi seyahat acenteleri ile Edremit Ticaret Odası bünyesindeki turizm firmaları karşılıklı görüşmeler gerçekleştirdi. B2B (işletmeden işletmeye) formatında düzenlenen toplantılarda; bölgenin doğal güzellikleri, zengin kültürel mirası ve gastronomi değerlerinin uluslararası pazarda nasıl daha etkin tanıtılabileceği üzerine yol haritaları belirlendi.

Sektör temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği görüşmelerde; sürdürülebilir turizm modelleri, alternatif turizm rotaları, konaklama kapasitesinin artırılması ve bölgesel iş birlikleri başlıkları detaylıca ele alındı. Almanya pazarından bölgeye gelecek turist sayısını artırmak amacıyla yeni paket turların oluşturulması ve Kuzey Ege'nin tanıtım faaliyetlerinin dijital platformlarda güçlendirilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

Edremit Ticaret Odası yetkilileri, gerçekleştirilen bu buluşmanın bölge ekonomisine ve turizm sektörüne büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, "Bölgemizin değerlerini dünya vitrinine taşımak için çalışıyoruz. Almanya'dan gelen acente temsilcileriyle kurulan bu köprü, yeni iş birliklerine vesile olacaktır. Programa katkı sunan tüm paydaşlarımıza ve turizm elçilerimize teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Alman heyetin, bölgedeki tesis incelemeleri ve kültürel saha gezilerinin ardından Kuzey Ege turizm rotalarını kendi pazarlarındaki portföylerine eklemeleri bekleniyor. - BALIKESİR

