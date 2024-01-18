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ALKÜ ile Ticaret Bakanlığı Arasında Sağlık Turizmi Eğitimi Protokolü İmzalandı

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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ile Ticaret Bakanlığı arasında sağlık turizmini geliştirmeye yönelik bir protokol imzalandı. Protokol kapsamında ALKÜ, sağlık turizmi eğitimi veren kurumlar arasına dahil oldu ve sağlık turizmi alanında çalışanlara sertifika verecek. Eğitimler, sektörde tecrübeli akademisyenler tarafından gerçekleştirilecek.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ile Ticaret Bakanlığı arasında sağlık turizmi alanında eğitim faaliyetlerini kapsayan bir protokol imzalandı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ile Ticaret Bakanlığı arasında sağlık turizmini geliştirmeye yönelik "Sağlık Turizmi Eğitimi Protokolü" imzalandı. Ticaret Bakanlığında gerçekleşen törende imzalar, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Tarık Sönmez tarafından atıldı. Ülkede faaliyet gösteren sağlık kurumları ve sağlık turizmi aracı kuruluşlarının istihdam ettiği personele yönelik sunulacak sağlık turizmi eğitimine ilişkin usul ve esasları kapsayan protokol çerçevesinde ALKÜ, eğitim alan kurum ve kişilere sertifika verecek kurumlar arasına dahil oldu. Protokol kapsamında gerçekleşecek faaliyetler, ALKÜ Sağlık Turizmi Uygulama ve Araştırma Merkezi (SATUMER) Müdürü ve aynı zamanda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu koordinatörlüğünde yürütülecek. Sağlık turizmi eğitimleri ise sağlık turizmi lisansüstü programlarında ders veren, sektörde tecrübeli akademisyenlerden oluşan kadroyla gerçekleştirilecek.

"ALKÜ'de sağlık turizmine nitelikli personel yetiştirilecek"

ALKÜ'nün aldığı yetki sayesinde Türkiye geneline hizmet verebileceğini açıklayan Rektör Türkdoğan, "ALKÜ ile Ticaret Bakanlığı arasında önemli bir protokol imzalandı. 'Sağlık Turizmi Eğitimi Protokolü' kapsamında Türkiye'de faaliyet gösteren sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi aracı kuruluşlarında istihdam edilen personel, iş geliştirme uzmanları ve yöneticilere yönelik çok yönlü bir eğitim programı gerçekleştirilecek. Bu protokol sayesinde sağlık turizminin multidisipliner yapısını geniş bir perspektifle ele alarak sektörde faaliyet gösteren ve gösterecek olan profesyonellerin bilgi ve beceri düzeylerini artırmayı hedefliyoruz. Sağlık turizmi alanında çalışan ya da çalışmayı düşünen kişilere; temel sağlık turizmi bilgisinin yanı sıra sağlık turizminde teşvik yönetimi, stratejik iş yönetimi, sigorta, pazarlama yöntemleri, seyahat, hasta ilişkileri, iletişim ve insan kaynakları yönetimi gibi sağlık turizmi sürecinin doğrudan tamamlayıcısı olan sektöre özgü konuların bilgisini de derinlemesine vereceğiz. Bu faaliyeteler sırasında önemli bir bilgi birikimi de oluşmuş olacak. Bu anlamda sağlık turizmi çalışanlarının yetkinliklerini artırmış olacağız. Bizlere bu anlamda destek olan Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat'a, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Tarık Sönmez'e teşekkür ederim" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kenan Ahmet Türkdoğan Türkiye Alanya Eğitim Ekonomi Güncel Haberler

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