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Alışveriş merkezileri için yeni yükümlülükler getirildi

Alışveriş merkezileri için yeni yükümlülükler getirildi
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Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı ve Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelikle, alışveriş merkezlerine (AVM) yönelik ciddi düzenlemelere gidildi. Belirlenen nitelikleri taşımayan yapı ve işletmeler artık "AVM" ibaresini kullanamayacak. Yeni kurallar, ruhsatlandırmadan mimari yapıya, gelir-gider raporlamasından ortak alanlara kadar birçok detayı kapsıyor.

Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yönetmelikle alışveriş merkezlerine (AVM) yeni yükümlülükler getirildi. Belirlenen nitelikleri taşımayan yapı ve işletmeler artık "AVM" ibaresini kullanamayacak. Ayrıca kurallara uymayan AVM'lerin kapatılması da gündeme gelecek.

AVM TANIMI NETLEŞTİRİLDİ: HER YAPI AVM SAYILMAYACAK

Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe eklenen yeni maddeyle, "alışveriş merkezi niteliğini taşımayan yapı ve işletmelerin AVM ibaresini kullanamayacağı" açıkça ifade edildi. Böylece artık, yalnızca belirli fiziki ve işleyiş kriterlerini karşılayan yapılar bu unvanla faaliyet gösterebilecek. Sahte AVM algısı yaratan düşük ölçekli yapılar bu sınıflandırmadan dışlanacak.

RUHSAT İÇİN ORTAK KULLANIM ALANI ZORUNLULUĞU GELDİ

Yönetmelikte dikkat çeken bir diğer değişiklik, AVM projelerinde ortak kullanım alanlarının zorunlu hale getirilmesi oldu. Ortak alanlara yer verilmeyen projeler için yapı ruhsatı düzenlenmeyecek. Ayrıca doğrudan kamuya açık olmayan dış cephe ve çatı gibi alanlar da ortak kullanım alanı olarak kabul edilmeyecek.

SATIŞ ALANI 10 BİN M2 ALTINDA OLANLAR İÇİN FAALİYET ASKIYA ALINABİLECEK

Yeni düzenlemeye göre Ticaret Bakanlığı, 10.000 m²'den küçük satış alanına sahip veya 30'un altında iş yerinden oluşan AVM'lerin yönetmelik yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini doğrudan denetleyebilecek.

10.000–20.000 m² arasında büyüklüğe sahip alışveriş merkezlerinde ise, işletmelerin yarısından fazlası faal değilse ya da işletmeler ulusal/uluslararası perakende markaları değilse, AVM'nin faaliyeti askıya alınabilecek.

HER YIL NİSAN SONUNA KADAR ORTAK GELİR-GİDER RAPORU ŞARTI

AVM yönetimleri için yeni bir yükümlülük de ortak gelir-gider raporu oldu. Her yılın Nisan ayı sonuna kadar, bir önceki takvim yılına ilişkin hazırlanan raporlar perakende işletmelere gönderilecek. Raporda;

  • Gelir ve gider türleri ile tutarları,
  • Birim satış alanına düşen ortak gider miktarı,
  • Boş iş yerleri,
  • İşyeri sahipleri adına karşılanan ortak giderler

gibi kalemler ayrıntılı biçimde yer alacak. Bu raporlama, AVM yönetimlerinde şeffaflık ve hesap verilebilirliği artırmayı hedefliyor.

UYGULAMA BAŞLADI

Tüm bu değişiklikler bugün Resmî Gazete'de"Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" adıyla yayımlanarak yürürlüğe girdi. AVM yatırımcıları, işletmecileri ve kiracılar için yeni dönemde hem hukuki hem mali yükümlülükler açısından daha sıkı bir denetim süreci başlayacak. Uzmanlar, düzenlemenin kayıt dışı yapılaşma ve keyfi uygulamaların önüne geçmek için önemli bir adım olduğunu belirtiyor.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMengele:

AVM dükkan isletenlere allah yardim etsin 15 metrekare dükkan aylik 150 bin lira arkadas bu adam nasil para kazansin sattigi ürünü bedava alsa altindan kalkamaz

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Haber Yorumlarınbssm6gv6w:

Yurt genelinde tüm Avm lere profesyonel yönetim atanmalı ve kiralar sil baştan yenilenmeli !!!

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