Üye Girişi
Haberler
ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
ABD'den Türkiye'yi ayağa kaldıracak Suriye hamlesi
DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü! İşte ilk açıklama
DEM Parti heyetinin Meclis turu! İlk görüşme sonrası açıklama geldi
Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Saldırıların ardından yayınladığı mesaj dikkat çekti
Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Mesajındaki detay büyük ses getirdi
Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı
Cenaze törenine damga vuran an

Alibaba, Sun Art Süpermarket Zincirini 1,7 Milyar Dolara Satıyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çinli e-ticaret ve teknoloji grubu Alibaba, yeniden yapılanma sürecinde süpermarket zinciri Sun Art'taki hisselerini 1,7 milyar dolara DCP Capital'e devretme kararı aldı. Şirket, çevrim içi ve perakende iş kollarına odaklanmayı amaçlıyor.

Çinli e-ticaret ve teknoloji grubu Alibaba, yeniden yapılanma süreci kapsamında süper market zinciri Sun Art'ı elden çıkarıyor.

Alibaba'nın sahibi olduğu South China Morning Post gazetesinin haberine göre, şirket, Sun Art'taki hisselerini 1,7 milyar dolara Çinli yatırım şirketi DCP Capital'e devretmek üzere anlaşmaya vardı.

Süpermarket zinciri Sun Art'a ilk kez 2017'de yatırım yapmaya başlayan Alibaba, yıllar içinde hisse miktarını artırdıktan sonra, 2020'de şirketin sahibi olan Mulliez ailesinden 3,6 milyar dolara satın almıştı. Sun Art'ın satın alınması kararı, grubun o dönemde çevrim içi ve perakende alışveriş kanallarını birleştirme stratejisi kapsamında verilmişti.

Son birkaç yılda teknoloji bağlantılı çekirdek iş kollarına odaklanma stratejisiyle yeni yapılanmaya giden Alibaba, e-ticaret ve teknoloji sektörü dışındaki varlıklarını elden çıkarma yoluna gidiyor.

Yeni yapılanma

Alibaba, Mart 2023'te şirketin çatı holdingden bağımsız faaliyet gösterecek 6 iş grubuna bölündüğü yapılanma planını duyurmuştu.

Şirketin amiral gemisi niteliğindeki e-ticaret platformları Taobao-Tmall, bulut bilişim hizmetleri sağlayıcısı Cloud Intelligence, lojistik hizmetleri sağlayıcısı Cainiao Smart Logistics, dijital iş çözümleri alanında faaliyet gösteren Global Digital Business, yerel teknoloji hizmetleri sağlayıcısı Local Services ve medya ile eğlence sektörü girişimlerini kapsayan Digital Media and Entertainment gruplarının, bağımsız yönetilen şirketler olarak faaliyet göstermesi planlanmıştı.

Yeni yapılanmayla her iş grubunun piyasada bağımsız varlık göstermesi, rekabet konusunda kendi yolunu çizmesi ve halka arz dahil kendi finansman kaynaklarını yaratmasının hedeflendiği belirtilmişti.

Alibaba, Sun Art Süpermarket Zincirini 1,7 Milyar Dolara Satıyor
Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
img

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım sahipsiz kaldı
img

Çaydanlıkla adam döven genç, cezaevinde intihar etti
img

İYİ Parti'de üst düzey istifa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ordusunda intihar vakalarında büyük artış
İsrail ordusunda Netanyahu'yu kara kara düşündüren kriz
Şeriatla yönetilen ülkedeki yılbaşı partisi dünya rekoru kırdı
Şeriatla yönetilen ülkedeki yılbaşı kutlaması dünya rekoru kırdı
Çaydanlıkla adam döven genç, cezaevinde intihar etti
Çaydanlıkla adam döven genç, cezaevinde intihar etti
16 yaşında kayboldu, 52 yıl sonra sağ salim bulundu
Ülkenin en gizemli kayıp vakasıydı! 52 yıl sonra gelen mucize
Simge 'Kısmetimi kapatıyor' demişti: Icardi atağa geçti
Simge "Kısmetimi kapatıyor" demişti: Icardi atağa geçti
Bahşiş alan kuryeden anlamlı hareket
Bahşiş alan kuryeden duygulandıran hareket

Son Dakika Haberleri

Regaip Kandili duası nedir, ne yapılır? Regaip Kandili yapılacak ibadetler ve dualar hangisi? Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir? Regaip Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? Regaip Kandili'nde çekilecek zikirler! Regaip Kandili'nde hangi zikirler çekilir? En faziletli zikirler nelerdir? ATV CANLI YAYIN İZLE || 2 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? GELİNİM MUTFAKTA 2 OCAK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 2 Ocak Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? Jocelyn Wildenstein kimdir, öldü mü? Jocelyn Wildenstein kaç yaşında öldü? OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI | TÜİK kira artış oranı 2025 ne kadar olacak? TÜFE kira artış oranı nasıl hesaplanır? Alanyaspor-Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Alanyaspor-Konyaspor maçı şifresiz mi? Bugün ne kandili 2 Ocak 2025? Kürşad Zorlu istifa mı etti? Kürşad Zorlu İYİ Parti'den neden istifa etti? Kürşad Zorlu kimdir? Kürşad Zorlu kaç yaşında, nereli?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.