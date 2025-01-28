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Aliağa'da Zeytin Ağacı Budama Kursu Düzenlendi

Aliağa'da Zeytin Ağacı Budama Kursu Düzenlendi
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Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tüpraş Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle, zeytin üreticilerine yönelik budama kursu düzenlendi. Kurs, teorik ve uygulamalı eğitimlerle zeytin ağaçlarının budama tekniklerini öğretti.

Güçlü sanayi yatırımlarının yanı sıra turizm, tarım, hayvancılık ve su ürünleri alanında da büyük bir potansiyele sahip olan Aliağa'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tüpraş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle ' Zeytin Ağacı Budama Kursu' düzenlendi.

Hayat Boyu Öğrenme Programı çerçevesinde Çıtak ve Şakran Mahallelerinde gerçekleştirilen kurs, Aliağa İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli uzmanlar tarafından verildi. 12 gün ve toplam 48 saat süren eğitimde, zeytin hastalık ve zararlıların teşhis ve mücadele yöntemleri, bordo bulamacı, zeytin ağaçlarının biyolojisi, farklı budama türleri, budama aletleri ve ekipmanları, budama zamanlaması, budama teknikleri ve güvenlik, sulama gübreleme hastalık zararlılarla mücadele ve yeni bahçe tesis edilirken yapılması gerekenler anlatılırken, zeytin üretiminin en önemli aşamalarından biri olan budama teknikleri hem teorik hem de uygulamalı olarak öğretildi. Uygulamalı eğitim sırasında kursiyerlere zeytin bahçelerinde doğru budama teknikleri ve ekipman kullanımıyla ilgili detaylı bilgiler aktarıldı. Zeytin ağacı budama kursuna katılan katılımcılara sertifika verildi.

Zeytincilikle uğraşan çiftçilere yönelik bu tür eğitimlerin, Aliağa'nın tarımsal üretim potansiyelini artırmaya yönelik önemli adımlar arasında yer aldığı vurgulayan Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürü M. Selim Aksakal üreticilerine destek olmayı sürdüreceklerini ve tarımsal konularındaki kursların devam edeceğini söyledi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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