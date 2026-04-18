Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanlığına Ali Yıldız seçildi

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinde ( Marmarabirlik ) yaklaşık bir yıldır Yönetim Kurulu kararıyla başkanlık görevini sürdüren Ali Yıldız, Genel Kurul toplantısında başkan seçildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Marmarabirlik 71. Olağan Genel Kurulu, kooperatif temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada Genel Kuruldaki konuşmasına yer verilen Yıldız, göreve geldikleri günden bu yana Marmarabirlik'te güveni yeniden tesis etmeye ve kurumsal yapıyı güçlendirmeye odaklandıklarını belirtti.

Üretici ortakların emeğini koruyan, daha şeffaf ve disiplinli bir yönetim anlayışı oluşturduklarını ifade eden Yıldız, Marmarabirlik'in 2025 yılında 6,6 milyar lira ciroya, yüzde 35 büyüme ve 35 milyon dolarlık ihracatla da tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını aktardı.

Bu performansın üretici ortakların emeğinin doğru yönetimle buluşmasının somut bir göstergesi olduğunu vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Marmarabirlik, sürdürülebilir büyüme yolunda güçlü bir ivme yakaladı. Yeni dönemde üretici ortaklara verilen destekler artarak sürecek. 2026 yılı için toplam 1 milyar 200 milyon lira ayni kredi tahsisatı yaptık. Üretici ortak başına 25 bin lira ile 140 bin lira arasında değişen destek imkanları sunuldu. Sağlanan bu destekler, üretimin devamlılığı ve kalite artışı açısından kritik öneme sahip."

Yeni döneme ilişkin hedeflerini paylaşan Yıldız, ihracatta daha güçlü bir konuma ulaşmayı, yeni pazarlara açılmayı ve katma değerli ürünlerle marka gücünü artırmayı, ihracatı 50 milyon dolar seviyesinin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Genel Kurulda yapılan seçimlerin ardından Marmarabirlik'in yeni döneminde görev alacak yönetim kurulu, Remzi Bayram, Kemal Dinç, Hüseyin Kızıl, Yunus Emre Koyutürk, Erdoğan Erbay ve Genel Müdür Mehmet Ertaş'tan oluştu.