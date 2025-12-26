Haberler

Ali Sabancı'dan çok konuşulacak sözler: Geçinemiyorum

ESAS Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, katıldığı etkinlikte "Ben geçinemiyorum" sözleriyle dikkat çekti. Sabancı, bu ifadeyi "Arzu ettiğime kıyasla geçinemiyorum" diye açıklarken, herkesin maddi hedefleri olduğunu vurguladı ve yetenekli insanların finansal olarak tatmin edileceği yapılar kurulması gerektiğini söyledi.

ESAS Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Fast Company Türkiye'nin İstanbul'da düzenlediği 2025'in son CEO Council etkinliğinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 9 milyar dolarlık varlık yönettiklerini ve bunun yaklaşık yarısının yurt dışında olduğunu ifade eden Sabancı, "Geçinemiyorum" diyerek salondaki herkesi şaşırttı.

"ARZU ETTİĞİME KIYASLA..."

Sabancı, konuşmasında herkesin maddi hedefleri olduğunu vurgulayarak "Herkesin maddi emelleri var, bir şey söyleyeyim mi? Benim maddi emellerim var. Ben geçinemiyorum. Yani arzu ettiğime kıyasla geçinemiyorum. Dolayısıyla bunu çok doğru yapmak lazım. O insanların başka yere gittiklerinde yıldızlarının parlamaya devam etmesi lazım. BBVA'nın CEO'su nereli Türk. Düşünsene, öyle parlayacak insan da lazım. Finansal olarak da insanları sarhoş edecek yapılar olması lazım" ifadelerini kullandı.

"KÜRESEL DÜNYA SANILDIĞINDAN BÜYÜK"

Türkiye'de gündemin çoğunlukla faiz, enflasyon ve büyüme ekseninde döndüğünü belirten Sabancı, yurt dışına çıkıldığında "gerçek dünyanın ne kadar büyük olduğunun" daha net görüldüğünü söyledi. Sabancı, bunu "Londra'ya indiğinde pasaporttaki görevli 'Ziyaret amacınız nedir?' dediğinde anlıyorsun" sözleriyle ifade etti.

"120-130 ORTAKLA KÜRESEL YATIRIM YAPIYORUZ"

ESAS'ın yatırım ağının genişliğine değinen Sabancı, 120-130 civarında ortakları bulunduğunu belirtti. Amerika'nın Batı yakasından Afrika'ya uzanan bir coğrafyada yatırım yaptıklarını söyleyen Sabancı, yatırım faaliyetlerinin Türkiye ile sınırlı olmadığını vurguladı.

"9 MİLYAR DOLAR VARLIK YÖNETİYORUZ"

Sabancı, ESAS'ın yönettiği varlık büyüklüğünü de açıklayarak, "Takriben bir hesaba göre 9 milyar dolar varlık yönetiyoruz" dedi. Bu varlıkların yaklaşık yüzde 50'sinin yurt dışında olduğunu dile getiren Sabancı, Londra, Frankfurt, New York ve Dubai'de ofisler aracılığıyla operasyon yürüttüklerini ifade etti.

"KÜRESEL OYUNLAR ARTIK ZORUNLULUK"

Küresel iş dünyasında yerel alışkanlıklarla hareket edilemeyeceğini belirten Sabancı, farklı ülkelerde o ülkenin koşullarına uyum sağlamanın önemine değindi. Sabancı, "Japonya'ya gittiğinde kebapçıya gitmezsin… Japonya'ya gidince suşi yemelisin" sözleriyle uluslararası düzende rekabet için sahaya çıkmanın şart olduğunu söyledi.

