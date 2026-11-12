Ali Koç COP31'de iklim finansmanında gelişmiş ülkeleri sorumluluk almaya çağırdı

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında düzenlenen "Bloomberg Green at COP31" etkinliğine katıldı.

Holdingden yapılan açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Koç, bütün ülkelerin ulusal güvenlik, enerji bağımsızlığı, Çin rekabeti ve jeopolitik risklerle başa çıkmaya çalıştığını belirtti.

Koç, sermaye, enerji ve sanayi kapasitesi üzerinde hakimiyet kurabilen tarafın kazanacağını aktararak, ulusal güvenlik, rekabet gücü, dayanıklılık ve başarı açısından son derece önemli olan enerji dönüşümünün temelinde elektrifikasyonun bulunduğunu vurguladı.

Temiz enerjiyle ekonomik önceliklerin ilk kez daha önce hiç görülmediği kadar paralel hale geldiğini ancak piyasa güçlerinin iklim hedeflerinin tamamını karşılayamayacağını kaydeden Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle gelişmekte olan ülkelerde özel sermayeyi harekete geçirecek finansman modellerinin güçlendirilmesi gerekiyor. Gelişmiş ülkelerin tarihsel emisyonları düşünüldüğünde dönüşümün finansmanında daha fazla sorumluluk üstlenmesi önemli. Dolayısıyla iklim hedeflerini yalnızca piyasa güçlerine bırakamayız. Bu ne anlama geliyor? Bu COP ve bundan sonraki COP'lar, piyasa güçlerinin çözüm üretemediği alanlardaki iklim sorunlarının nasıl ele alınacağına yönelik politikalar geliştirebilirse önemli bir ilerleme sağlanabilir.

Temiz enerjinin uygun maliyetli finansmana ihtiyacı var. Dünyaya baktığınızda, Çin dışındaki gelişmekte olan ülkelerde yaşayan ve dünya nüfusunun üçte ikisini oluşturan kesimin temiz enerji yatırımlarının yalnızca yüzde 15'ini alabildiğini görüyorsunuz. Afrika ise dünya nüfusunun yüzde 20'sine sahip olmasına rağmen bu yatırımların yalnızca yüzde 2'sini alıyor. Dolayısıyla finansman çekebilmek, bu alanda başarılı olup olmayacağınızı ve karlı yatırımlar gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğinizi belirleyen en önemli unsurlardan biri."

"Gelişmiş ülkeler, dönüşümün finansmanında daha fazla sorumluluk üstlenmeli"

Koç, COP29'da gelişmekte olan ülkelere yılda 300 milyar dolar finansman sağlanacağının taahhüt edildiğini kaydederek, bardağın dolu tarafından bakıldığında, temiz enerji dönüşümü için önemli miktarda kaynağın harekete geçirildiğini gördüklerini aktardı.

Mevcut finansman düzeyi ve kaynakların dağılımının, küresel hedeflere ulaşmak açısından hala yeterli olmadığını vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Bu nedenle finansman mekanizmalarının daha etkili ve kapsayıcı hale getirilmesi gerekiyor. Bu noktada, gelişmiş ülkelerin tarihsel emisyonlardaki payları ve finansman kapasiteleri dikkate alındığında, dönüşümün finansmanında daha fazla sorumluluk üstlenmeleri önem taşıyor. Örneğin, kalkınma bankalarının temiz enerji yatırımlarına sağladığı her 1 dolarlık finansman, gelişmiş ülkelerde 2 dolarlık ek finansmanı harekete geçirirken, gelişmekte olan ülkelerde bu tutar yalnızca 40 sent düzeyinde kalıyor. Bu fark, özellikle gelişmekte olan ülkelerde özel sermayeyi harekete geçirecek finansman modellerinin güçlendirilmesi gerektiğini gösteriyor."

Kaynak: AA