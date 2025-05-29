Ali Duman: Asgari ücretle geçinebiliyorum demek artık neredeyse mümkün değil

Haberler.com ekranlarında konuşan Ali Duman, Türkiye'de asgari ücretin gerçek alım gücünü, ücretlilerin yaşadığı ekonomik çıkmazı ve yapılması gereken düzenlemeleri detaylı şekilde ele aldı.

"ASGARİ ÜCRETLİLER ENFLASYONUN GÖLGESİNDE YAŞIYOR"

Ali Duman, Türkiye'de asgari ücretin artık geçim aracı değil, hayatta kalma mücadelesinin parçası haline geldiğini vurguladı. "Asgari ücretle geçinebiliyorum demek artık neredeyse mümkün değil" diyen Duman, enflasyonun her ay ücretin alım gücünü azalttığını belirtti. Ayrıca "Fazla mesai ve ilave ödemelerle birçok kişi teknik olarak asgari ücretin üzerinde maaş alıyor görünse de, temel geçim sorunları devam ediyor" ifadesini kullandı.

"TEMMUZ'DA ZAM İÇİN KOMİSYON TEKRAR TOPLANMALI"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısına ve işleyişine de dikkat çeken Duman, "Komisyonda 15 üye var; 2023 yılında oy birliği kararı çıkmamıştı" dedi. 2016'dan bu yana aralık ayında tek karar alındığını ve temmuz ara zamlarının istisnai hale geldiğini belirterek, "Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılması için komisyonun yeniden toplanması gerekiyor" çağrısında bulundu.

"EMEĞİN HAKKI TESLİM EDİLMELİ, TEK TİP SİSTEM KURULMALI"

Ali Duman, kamu ve özel sektör çalışanlarını kapsayacak bütünleşik bir ücret sistemi önerdi. "Emeğin ve emekçinin hakkının ödenmesi lazım" diyen Duman, Avrupa'daki fiyatlandırma sistemlerine dikkat çekti. "Ülkeler arasındaki ekonomik denge bizim ülkemizi de etkiliyor" diyerek uluslararası karşılaştırmaların önemine işaret etti. Duman, memur ve emekli maaşlarında adil ve eşit artışların gerekliliğini vurguladı.