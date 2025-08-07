Algün, İstanbul'da İki Yeni Kentsel Dönüşüm Projesine Başlıyor

Algün, İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki Ataşehir ve Beylerbeyi'nde iki yeni kentsel dönüşüm projesine başlayacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, inşaat ve gayrimenkul sektöründe 25 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Algün, projeleriyle hem şehir dönüşümüne katkı sağlamayı hem de küresel ölçekte bir marka olmayı hedefliyor.

Ataşehir ve Beylerbeyi'nde iki kentsel dönüşüm proje yatırımı gerçekleştiren Algün, depreme dayanıklı nitelikli yapılar üreterek İstanbul'un dönüşümüne katkı sağlamayı amaçlıyor.

Karma ve konsept bir proje olarak tasarlanan "Algün Ataşehir", modern yaşam standartlarını ve ulaşım kolaylığını bir arada sunuyor. Yılın dördüncü çeyreğinde tanıtıma çıkacak 300 konutluk projede, sosyal donatılar, yüksek çatı konsepti, teras ve Adalar manzaralı havuzlar yer alacak.

Üsküdar'ın Beylerbeyi semtinde konumlanacak "Algün Beylerbeyi" ise bin 250 bağımsız bölümden oluşuyor. Proje, Üsküdar'ın tarihi dokusuyla modern mimariyi birleştiren bir yaşam tarzı sunmayı vadediyor.

Şirket, İstanbul'un yanı sıra Düzce projelerindeki konutları da sahiplerine teslim etmek için çalışmalarına devam ediyor. Düzce'de yürüttüğü 47 projenin 40'ını teslim eden Algün İnşaat, kalan 7 projenin 3'ünü bu yıl sonu, 4'ünü ise gelecek yıl teslim etmeyi hedefliyor.

"Küresel oyuncuları arasına girmek istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Algün Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün, amaçlarının sadece Türkiye genelinde değil, küresel ölçekte markalaşmak olduğunu belirtti.

Bugüne kadar 5 binin üzerinde aileyi ev sahibi yaptıklarını aktaran Algün, "25 yıllık sektör deneyimiyle inşaat sektörünün lideri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. İmzamızı taşıyan 47 projeyle ekonomiye, marka değerine, sosyal hayata ve modern kent oluşumuna katkı sunduk. 2024 yılında 7 projemizin inşaatını tamamlayarak sahiplerine teslim ettik. Hedefimiz, hem yurt içinde hem de yurt dışında sektörün küresel oyuncuları arasında yer almak." ifadelerini kullandı.

Ataşehir ve Beylerbeyi'nde iki büyük projeyi başlatmaya hazırlandıklarını aktaran Algün, "2025 yılını, iki dev yatırımla İstanbul piyasasına girmenin heyecanıyla karşıladık. Her iki projemiz için toplam 20 milyar liralık yatırıma imza atıyoruz. Projelerimizin tanıtımına kısa süre içinde başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.