Aldığı ürünün fiyatını öğrenince kasada bırakmak zorunda kaldı
Bursa'da bir genç, yemek yapmak için aldığı 2 kilo patlıcanın 307 lira tuttuğunu öğrenince şaşkına döndü. Markete 200 TL'lik banknotla gelen genç, fiyatı duyunca ürünü kasada bırakmak zorunda kaldı.
Bursa'da bir işletmede çalışan genç, yemek yapmak için 2 kilo patlıcan almak istedi. Kasaya geldiğinde fiyatın 307 lira olduğunu öğrenince şaşkına dönen genç, ürünü almak yerine kasada bırakmak zorunda kaldı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Olayın ardından sosyal medyada paylaşılan bu durum, kısa sürede gündem oldu. Birçok kullanıcı, son dönemde artan sebze ve meyve fiyatlarına tepki gösterirken, gıda enflasyonunun vatandaşları zor durumda bıraktığını dile getirdi.
Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;
- Alan kişi fiyatını görmüyor muydu kasiyeri videoya alıp çekip paylaşması yanlış...
- Patlıcanın mevsimi değil...
- Patlıcan nasıl lüks olabilir ülkede?
- İmam patlıcanın 307 lira olduğunu duysa bayılır zaten
- Ülkenin en büyük banknotu 2 kilo patlıcan etmiyor.