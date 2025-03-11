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Aldığı ürünün fiyatını öğrenince kasada bırakmak zorunda kaldı

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Bursa'da bir genç, yemek yapmak için aldığı 2 kilo patlıcanın 307 lira tuttuğunu öğrenince şaşkına döndü. Markete 200 TL'lik banknotla gelen genç, fiyatı duyunca ürünü kasada bırakmak zorunda kaldı.

Bursa'da bir işletmede çalışan genç, yemek yapmak için 2 kilo patlıcan almak istedi. Kasaya geldiğinde fiyatın 307 lira olduğunu öğrenince şaşkına dönen genç, ürünü almak yerine kasada bırakmak zorunda kaldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Olayın ardından sosyal medyada paylaşılan bu durum, kısa sürede gündem oldu. Birçok kullanıcı, son dönemde artan sebze ve meyve fiyatlarına tepki gösterirken, gıda enflasyonunun vatandaşları zor durumda bıraktığını dile getirdi.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Alan kişi fiyatını görmüyor muydu kasiyeri videoya alıp çekip paylaşması yanlış...
  • Patlıcanın mevsimi değil...
  • Patlıcan nasıl lüks olabilir ülkede?
  • İmam patlıcanın 307 lira olduğunu duysa bayılır zaten
  • Ülkenin en büyük banknotu 2 kilo patlıcan etmiyor.
Aldığı ürünün fiyatını öğrenince kasada bırakmak zorunda kaldı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (29)

Haber YorumlarıJY:

PATLICAN KİLODU OLMUŞ 200 TL HALA AMPUL PARTİSİNE OY VERENLER VAR.

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Haber YorumlarıSadullah sıtkı:

akmhpli sunnılerin Türkiyesinde herşey mubahtır halka

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Haber YorumlarıEnes:

O fiyatın ekonomiyle alakası yok . Satan market Onur market , Bursa'da ki en kazık markettir . İnsanlar almasa o fiyata satmazlar . Bende karnıbahar almistim 95 liraya . Ertesi gün pazarda 40 liraya görmüştüm . Pazarın her zaman 2-3 katı fiyata satar

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Haber YorumlarıAhmet Aydın null:

utanç verici

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Haber Yorumlarıferdy ozgunesh:

Muz ?? Cumhuriyeti değildir derken ?? patlıcan Cumhuriyeti olduk.

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Haber Yorumları48fv6yfv5s:

Bu hayat pahalılığında ALLAH CC yardımcımız olsun..

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

eskinden sebze meyve 10 liraydı şimdi yanındans geçilmiyor

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Haber YorumlarıMahir günüç:

Bilerek fiyatı yüksek tutuyorlar aynı şeyi karnabaharda da yaptılar son kimse almayınca 5 TL e kadar düştü çöpe attılar hükümetin bu fiyatı yükseltenleri ağır cezalandırması gerekir aksi halde hükümete güle güle derler.

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Haber YorumlarıDağıstan:

İmamın bayılacağını sanmam. Olan dar gelirliye. Kına yakılır artık

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Haber YorumlarıArSLaN 1:

Paranın değeri yok arkadaş, önceden esnaflar indirim üstüne indirim yaparlardı şimdi almazsan alma kafasındalar. Neden? çünkü pandemiden sonra herkeste tüketim çılgınlığı başladı. 1 tane yetmez 10 tane alayım düşüncesinde hareket ediliyor.

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