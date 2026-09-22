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Albayrak Beton 4 milyon pay için 100 milyon liraya kadar geri alım başlattı

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Albayrak Hazır Beton (ALBTN), 100 milyon liraya kadar kaynak ayırdığı pay geri alım programını devreye aldı. Azami 4 milyon pay geri alınabilecek; işlemler için öz kaynaklardan 100 milyon liraya kadar fon kullanılacak ve program üç yıl sürebilecek.

Borsa İstanbul'da işlem gören Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret AŞ (ALBTN), 100 milyon liraya kadar kaynak tahsis edilen pay geri alım programını devreye aldı.

Albayrak Beton'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin yönetim kurulu, "paylarda sağlıklı fiyat oluşumuna katkı sağlanması ve yatırımcıların menfaatlerinin korunması" amacıyla pay geri alım programı başlatılmasına karar verdi.

Buna göre, azami 4 milyon adet payın geri alınabilmesi ve geri alım işlemleri için şirket öz kaynaklarından karşılanmak üzere 100 milyon liraya kadar fon kullanılması kararlaştırıldı.

Toplam üç yıl süreyle uygulanabilecek program kapsamındaki işlemlerin zamanı, günlük miktarı ve fiyatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile ilgili mevzuatta belirtilen sınırlamalar doğrultusunda belirlenecek.

Kaynak: AA
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