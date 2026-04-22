Alaşehir'de kontrollü ve kalıntısız bağcılık projesi başlatıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çekirdeksiz üzüm üretimini sürdürülebilir hale getirmek amacıyla başlatılan proje, kalite artışı ve pestisit kalıntısının azaltılmasını hedefliyor. Proje ile üreticilere eğitim verilecek ve sözleşmeli üretim modeli uygulanacak.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çekirdeksiz üzüm üretiminde kaliteyi artırmak, pestisit kalıntısını azaltmak ve sürdürülebilir üretimi yaygınlaştırmak amacıyla Kontrollü-Kaliteli-Kalıntısız Bağcılık Projesi başlatıldı.

Manisa Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Zafer Kalkınma Ajansı desteğinde Alaşehir Ziraat Odası ve Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yürüttüğü, Caberfakılı Mahallesi'nde uygulamaya konulan proje mahallede düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Üreticilere teorik ve uygulamalı eğitimin verildiği programda ilk etapta 272 dekarlık alanda 9 üretici ile taze meyve sebze ihracatı yapan bir firma arasında sözleşmeli üretim modelinin hayata geçirildiği kaydedildi.

Alaşehir Tariş Kooperatifi Müdürü Yasin Uysal, projenin başarılı olmasıyla bölgedeki üzümün dünya pazarında daha güçlü yer bulacağını belirtti.

Üreticilerden İbrahim Zengin ise projenin kalıntısız ve kaliteli üretim açısından önemli bir başlangıç olduğunu dile getirdi.

Çalışmalar kapsamında 5 ilaçlama cihazı, 2 dron ve bir erken uyarı sistemi temin edildi. Bağ alanına kurulan sistemle hastalık ve zararlı gelişimi anlık takip edilebilecek, elde edilen veriler doğrultusunda ilaçlama programı oluşturulabilecek, böylece gereksiz ilaçlamaların önüne geçilerek doğru zamanda ve doğru dozda müdahale sağlanacak.

Kaynak: AA / Özden Doğan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

