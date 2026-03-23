Alaşehirli çiftçilerin su sevinci

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çiftçiler, 2026 üretim sezonu öncesinde barajların dolmasıyla büyük sevinç yaşıyor. Kış yağışlarının etkisiyle hem toprak suya doydu hem de uzun süredir kuruyan dereler yeniden akmaya başladı. Barajlardaki doluluk oranlarının son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşması, üreticilere adeta nefes aldırdı.

Alaşehir'de yaklaşık 10 yıl aradan sonra ilk kez doluluk oranı yüzde 75'i aşan Avşar Barajı'nda 56 milyon metreküp su seviyesine ulaşıldı. Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle bazı bölgelerde sulama yapılamazken, bu yıl 120 bin dönüm tarım arazisinin en az iki kez sulanabilecek olması çiftçileri sevindirdi.

Bölgenin bir diğer önemli su kaynağı olan Buldan Barajı'nda da 6 milyon metreküp su kapasitesine ulaşıldı. Yaklaşık 23 bin dönüm arazide iki kez sulama yapılabilecek olması, üreticiler açısından verimli bir sezon beklentisini artırdı.

Çiftçilerden Selim Aktürk, yağışların yüz güldürdüğünü belirterek, "Yağışlar çok iyi oldu. Geçen yıl susuzluktan mahsullerimiz kurudu. Bu yıl su var, su demek bereket demek" dedi.

Bir diğer üretici Yakup Ok ise su sorununun büyük ölçüde çözüldüğünü ancak pazar ve fiyat sorunlarının devam ettiğini ifade ederek, "Biz üretiyoruz ama önemli olan ürünümüzü değerinde satmak. En büyük sıkıntımız pazar ve fiyat" diye konuştu.

Alaşehir Bağ Sulama Birliği Başkanı Hüseyin Alagöz de yıllar sonra barajlarda bu seviyede doluluk görüldüğünü vurgulayarak, "Avşar Barajı'nda 55-56 milyon metreküp kullanılabilir su var. Bu sezon sahada iki sulama yapılacak şekilde planlama yapıyoruz" dedi.

Devlet Su İşleri tarafından yürütülen borulu sulama sistemi çalışmalarına da değinen Alagöz, sistemin kademeli olarak devreye alınacağını belirterek, "Damlama sulama ile su daha verimli kullanılacak. Projenin 2028 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor" ifadelerini kullandı.

Buldan Barajı'nda da yeterli su bulunduğunu kaydeden Alagöz, "23 bin dekar alanda iki sulama yapabilecek kapasiteye sahibiz. Bu yıl su açısından verimli bir sezon bekliyoruz" dedi.

Kadın üreticilerden Hülya Kocaman, "Yağışlarımız bu sene çok güzel oldu. Çok güzel yağdı. Barajlarımız doldu. Çok güzel oldu. Allah'a şükür. İnşallah bundan sonra da böyle güzel yağmurlar olur. Yani toprağımız suya doyar. İyi olur sonra inşallah" şeklinde konuştu.

Öte yandan 2026 üzüm sezonu öncesinde sahada bakım ve temizlik çalışmaları da hız kazandı. Yağışlarla birlikte sulama kanallarında oluşan rüsubat temizlenirken, şebekenin sezon başına kadar hazır hale getirileceği belirtildi.

Yetkililer, mevcut su seviyeleriyle birlikte Alaşehir'de 2026 üretim sezonunun bereketli geçmesinin beklendiğini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı