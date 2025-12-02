Haberler

Alanya'nın vergi rekortmenlerine plaket

ALTSO Başkanı Eray Erdem, 2024 Vergi Rekortmenleri listesine giren Alanyalı iş insanlarına plaket takdim ederek onların ekonomik kalkınmaya katkılarını vurguladı. Erdem, vergi sorumluluğunu yerine getiren iş insanlarının toplumsal değerlere duyarlı duruşlarını takdir etti.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Antalya Defterdarlığı tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan 2024 Vergi Rekortmenleri listesine Alanya'dan giren iş insanlarına plaket takdim etti.

Başkan Erdem, 2024 Vergilendirme Dönemi Kurumlar ve Gelir Vergisi Antalya İl Geneli İlk Yüz listesine giren Alanya'daki iş insanlarını, ALTSO Meclis Başkanı Mehmet Kural ile birlikte iş yerlerinde ziyaret ederek plaketlerini sunduklarını belirtti.

"Örnek olmalı"

Erdem açıklamasında şunları ifade etti: "Şehrimizin ekonomisine değer katan, vergi bilincini en üst düzeyde yerine getiren Ali Şahin, Uğur Sipahioğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Ahmet Paşaoğlu ve Müfit Kaptanoğlu'nu bir kez daha gönülden tebrik ediyoruz. Bu başarı, sadece bireysel bir ticari performansın göstergesi değil; ülkemizin ve bölgemizin ekonomik kalkınmasına duyulan güçlü bağlılığın somut bir örneğidir. Vergi sorumluluğunu eksiksiz yerine getiren iş insanlarımıza teşekkür ediyor, hem Alanya'mızın hem de Antalya'mızın gelişimine yaptıkları katkıların tüm girişimcilere örnek olmasını diliyoruz. Üretim, istihdam ve yatırım odaklı çalışmalarıyla yerel kalkınmaya yön veren, toplumsal değerlere duyarlı duruşlarıyla da sosyal sorumluluk bilincini güçlendiren değerli mükelleflerimizin başarılarının devamını temenni ediyoruz." - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
