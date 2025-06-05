Alanya'da 1 Ton 300 Kiloluk Tosun 430 Bin TL'ye Satıldı

Alanya'da 1 Ton 300 Kiloluk Tosun 430 Bin TL'ye Satıldı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, 1 ton 300 kilogramlık tosun, Kurban Bayramı öncesinde 430 bin TL'ye alıcı buldu. Kurban pazarında büyükbaş hayvan fiyatları 60 bin liradan başlayarak 430 bin liraya kadar çıkarken, küçükbaş hayvanlar 10 bin ile 30 bin lira arasında satışa sunuluyor.

1 ton 300 kiloluk tosun 430 bin TL'ye satıldı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde 1 ton 300 kilogramlık tosun 430 bin TL'den alıcısını buldu.

Kurban Bayramı'na saatler kala tüm Türkiye'de olduğu gibi Alanya'da da kurban pazarındaki yoğunluk devam ediyor. Alanya kurban pazarından büyükbaş hayvanlarda fiyatlar 60 bin liradan başlayıp 430 bin liraya kadar çıkarken, küçükbaş hayvanlar ise 10 bin ile 30 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca kurban pazarında geleneksel hale gelen pazarlık anları ise keyifli görüntülere sahne oldu. Kurban pazarında yaklaşık 1 ton 300 kilogram ağırlığındaki tosun ise, 430 bin TL'ye alıcısını buldu.

Alanya'nın en büyük tosununu kendi yetiştirdiğini ve çiftlikte beslediklerini ifade eden Zeki Tunç"Biz hayvanlarımızı arpa ve besi yemi ile besliyoruz. Tosunumuz 1 ton 300 kilogram geldi ve 430 bin TL'ye sattık" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP KARCI - Ekonomi
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