Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünde Orman Emvali Üretiminde Eğitim Tatbikatı Yapıldı

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünde orman emvali üretiminde satış ve pazarlama, üretimde örneklik konulu eğitim tatbikatı Aladağ Eğitim Merkezi Şefliğinde yapıldı.

Bolu'nun yüksek kesiminde bulunan Aladağ Orman İşletme Şefliğinde, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Halis Belen ve şube müdürlüğü Mühendisleri tarafından ormancılara uygulamalı anlatım yapıldı. Düzenlenen eğitim çerçevesinde, doğru ağaç kesme teknikleri, 6331 sayılı iş kanununa göre uyulması gereken hususlar, ağaçların nasıl boylanacağı ve değerlendirileceği, yakacak odun, ibreli lif yonga ve ibreli kabuklu kağıtlık odun üretiminde dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı.

Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Halis Belen başkanlığında gerçekleştirilen eğitim tatbikatına Aladağ Orman İşletme Müdürü Ahmet Toklu, işletme müdür yardımcıları, orman işletme şefleri ve şube müdürlüğü mühendisleri, orman muhafaza memurları, depo tasnif ile boylama ve mesaha işlerinde çalışacak olan danışman mühendisler ve üretim işlerinde çalışan işçiler katıldı.

Programın ikinci kısmında Ortakırac Orman Emvali Deposu'nda yapılan doğru ve yanlış uygulamaların değerlendirmesi yapılarak tatbikat sona erdi. - BOLU