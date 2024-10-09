Aksu Tarım Lisesi Öğrencileri Sezonun İlk Fidelerini Ekti

Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan tarım lisesi öğrencileri, sezonun ilk fidelerini toprakla buluşturdu.

Aksu ilçesindeki Aysel Akın-Klaus Wagner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri sezonun ilk fidelerini İlçe Milli Eğitim Müdürü Cahit Öztürk ile birlikte toprakla buluşturdu.

Açık alanda fide ekimine katılan İlçe Milli Eğitim Müdürüne öğrencilerin yanı sıra okul yönetimi ve görevli öğretmenler eşlik etti. Fide ekiminin tamamlanmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü, okul bünyesinde bulunan; mantar evi, tropikal sera, çiçek serası ve suyla üretilen yeşillik üretme makinası hakkında öğrencilerden ve öğretmenlerden bilgi aldı.

Okul ziyareti esnasında öğrencilerin başarılı çalışmalarına yakından tanıklık ettiğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Cahit Öztürk şunları söyledi:

"Tarım Meslek Lisesi tarımın başkenti Antalya'da çok daha ileride ve teknik olarak çalışan bir okul olacaktır. Okul müdürü, müdür yardımcıları ve öğretmen arkadaşlarımız hızlı bir şeklide çalışıyorlar. Fidenin çok geliştiği Antalya'da özellikle firmalarla iş birliği içerisinde ki öğrencilerimiz, mezun olduğunda istihdamlarında kolaylıklar sağlayacaktır. Bu konuda biz İlçe Milli Eğitim ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak gerekli kuruluşlarla iş birliği halinde olup okulumuzun tanıtımına önem veriyoruz."

Okul Müdürü Tülay Ateş ise, "İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ilçemizde henüz göreve başladı ve okulumuzu ilk ziyareti. Okulumuzda tarıma dair yaptığımız hizmetler hakkında uygulamalı olarak bilgiler verdik. Öğrencilerimizle birlikte açık alana fide dikimi gerçekleştirdik. Okulumuzla ilgili yeni projeleri ve tarım lisesi olarak çok daha teknolojik açıdan çalışmalar yapabilmek adına projelerimizi kendisine anlattık. Katılımlarından dolayı okul adına çok teşekkür ediyoruz" dedi. - ANTALYA