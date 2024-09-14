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Aksu'da 40 Derecede İlk Salatalık Hasadı Ne Zor Şartlarda Gerçekleşti

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Antalya'nın Aksu ilçesinde çiftçiler, 40 derece sıcaklık altında sezonun ilk salatalık hasadını gerçekleştirdi. Üreticiler, yüksek sıcaklıklara rağmen hasat işlemi için özel önlemler alarak ürünlerini korumaya çalıştı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde çiftçiler, 40 dereceye ulaşan sıcaklık altında sezonun ilk salatalık hasadını gerçekleştirdi.

Turizmin yanı sıra örtü altı tarımla da öne çıkan Antalya'da, Aksulu çiftçilerin seralara diktikleri salatalıklarda hasat mesaisi başladı.

Ağustos ayının ilk haftasında dikilen salatalık fidanları, yeni sezonunun ilk ürünlerini verdi.

Çiftçiler, yaz aylarında sera içinde zaman zaman 50 dereceye yükselen sıcaklıkta diktikleri salatalıkları, 40 dereceye ulaşan sıcaklıkta hasat etti.

Hasat sırasında ürünlerinin sıcaktan etkilenmemesi için özel önlemler alan üreticiler, salatalıkları kasaların içerisindeki kağıtların arasına yerleştirilerek korumaya çalışıyor.

"Çok zor şartlarda başladık"

Aksu Üreticiler Birliği Başkanı Turan Şahin, yaptığı açıklamada, Türk tarımının son zamanlarda çok güçlendiğini ve artık dünyanın dört bir yanındaki çiftçilerle yarışabildiğini söyledi.

Bu yıl Antalya'da hava sıcaklıklarının oldukça yüksek seyrettiğini ve salatalık dikimlerinin ağustos ayının ilk haftasında yapıldığını anlatan Şahin, "Aksu'da ilk hasadımıza 'bismillah' diyerek, çok zor şartlarda başladık. Şu anda seraların içinde 40 derece sıcaklık var. 50 derecede fidanlarımızı toprakla buluşturmuştuk. Ürünlerimiz bugünden sonra tüketicimizle buluşacak. Sağlıklı bir şekilde tüketebilirler. İlaç kalıntısı yok." diye konuştu.

Şahin, ürünlerin tazeliğini korumak için salatalıkları kağıt içinde muhafaza ettiklerini dile getirdi.

Havaların sıcak olması nedeniyle ve ilk ürünler olduğu için salatalıkların renginin açık olduğuna değinen Şahin, ilerleyen haftalarda ürünün renginin değişeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ertuğrul Gün - Ekonomi

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