Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatına tepki: Sanırsınız müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fındık alım fiyatının 3 doların üzerine çıkarıldığını vurgulayarak "2022 alım sezonunda kabuklu fındığa kilogram başına alan destekli olarak Levant ve Giresun kalite ortalamasını 54 lira olarak açıklıyorum. Bu yılın fındık alım fiyatının ülkemize hayırlı olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"YERLİLİK VE MİLLİLİK SADECE SÖZDE KALDI"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fındık taban fiyatının 54 lira olarak açıklamasına tepki gösterdi. Akşener, 20 Temmuz günü Giresun Bulancak'ta yaptığı konuşmanın bir bölümünü sosyal medya hesabından paylaşarak "Geçtiğimiz hafta Giresun'da, fındık fiyatının en az 74 lira olması gerektiğini söylemiştik. Ama bugün sayın Erdoğan, fındık fiyatını 54 lira açıklamış. Hem de öyle bir açıklamış ki sanırsınız müjde. Yerli ve millîliğin sadece sözde kaldığına bir kez daha şahit olduk. Yazık..." notunu düştü.

"KARADENİZ KALKINIRSA TÜRKİYE KALKINIR"

Akşener, 20 Temmuz'daki konuşmasında şunları söylemişti: "Öncelikle fındık için geziyorum. Ağalar bizi dinliyor, görüyor biliyorum ama ve lakin biz fındığı konuştukça onlar sizin taleplerinizi bizim dilimizden görecekler. Bizi yönetenlere diyoruz ki fındık üreticisini İtalyanların elinde oyuncak etme. Karadeniz kalkınırsa Türkiye kalkınır. Hani yerli milliydin kardeşim? Ne için uluslararası lobi şirketlerine fındık üreticilerimizi ezdiriyorsun. Halbuki dünya fındığının yüzde 70'ini üretiyor burası. 1 yılda beş milyar dolarlık gelir elde edebilirsin.

"FINDIĞIN 74 LİRA OLMASI LAZIM"

Dolayısıyla fındık üreticisine gereken değeri vermemişsin. Vermediğin takdirde biz vereceğiz. Şimdi arkadaşlarımız çalıştı 74 lira fındığa ücret açıklanması lazım geldiğini söylüyoruz. Şimdi ben sizin huzurunuzda bunu söyledim. Eğer eksiğini açıklarlarsa onun takipçisi olacağız. Nasıl takip ettiğimizi bilirsiniz."