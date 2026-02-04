Haberler

'Aksaray'da, 1 milyon küçükbaş varlığı var'

'Aksaray'da, 1 milyon küçükbaş varlığı var'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, Aksaray'ın 1 milyon hayvan varlığıyla Türkiye'nin küçükbaş hayvancılığındaki önemini vurguladı. Aksaray'da küçükbaş fiyatlarının büyükbaş fiyatlarına oranla geride kaldığını belirten Aktürk, üreticilerin daha ekonomik et tüketimi için doğrudan alım yapmalarını önerdi.

AKSARAY Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, kentin küçükbaş yetiştiriciliğindeki yerine değinerek, " Aksaray, 1 milyon hayvan varlığıyla ülkenin önemli merkezlerinden biridir. Küçükbaş hayvancılık Türkiye için çok önemli bir sektör" dedi.

Aksaray'da nüfusun yüzde 80'i tarım ve hayvancılığa dayalı geçim sağlıyor. Hayvan yetiştiriciliğinde de küçükbaş önemli paya sahip. Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, kentin zengin ovaları ve yüksek yaylalarıyla ot kalitesinin yüksek olduğunu, bu nedenle de hayvan yetiştiriciliği şartlarını yerine getiren şehirlerden biri olduğunu söyledi.

'KÜÇÜKBAŞ FİYATLARI BÜYÜKBAŞA ORANLA GERİDE KALDI'

Aktürk, "Aksaray, 1 milyon hayvan varlığıyla ülkenin önemli merkezlerinden biridir. Küçükbaş hayvancılık Türkiye için çok önemli bir sektör. Küçükbaş fiyatları büyükbaşa oranla geride kaldı. Şu anda kuyruklu kuzunun kilosu 500 lira civarında kesiliyor. Büyükbaş, üreticinin elinden kilosu 600-650 lira civarında kesimhanede kesiliyor. Kasap tezgahlarında 800-1000 lira, restoranlarda ise 3 ila 5 bin lira arasında vatandaşlara et, kıyma veya yemek olarak satılıyor. Kuzu eti ise kasaplarda kemikli 600-650 lira civarında, kemiksiz ise 800 ile 850 bandında satılıyor. İmkanı olanlar kuzuyu kendileri canlı alıp kesmeleri ekonomik olarak daha ucuza olacaktır. Hem kendi görerek bilerek kaliteli sağlıklı hayvanı kesmiş olacaklar hem de daha ucuza et yemiş olacaklar" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İddialar doğru çıktı! Saran'dan Erdoğan'a teşekkür
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Yeni operasyon! Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltında
Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile

Dev marka Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

Küçük çocuk 30. kattan düşerek öldü! Annenin ifadesi kafa karıştırdı
Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket

Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?

Sapık milyarderin yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?
Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da oynayan isme 'Güle güle' dendi

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da da oynayan isme "Güle güle" dendi
İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

Küçük çocuk 30. kattan düşerek öldü! Annenin ifadesi kafa karıştırdı
4 ilde okullara 6 Şubat tatili

Cuma günü 4 ilde okullar tatil edildi
7 saniyede tüm hayatı altüst oldu! 'Evim' dediği mezarlıktan çıkmıyor

7 saniyede tüm hayatı altüst oldu! "Evim" dediği mezarlıktan çıkmıyor