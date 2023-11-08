Aksaray'da Sanayi Geliştirme İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Aksaray'da Sanayi Geliştirme İstişare Toplantısı, Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Kentte bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray'ın bulunduğu jeopolitik konum, tarihi zenginliği, güzellikleri ve insan kaynağı ile Anadolu'nun parlayan yıldızı olmaya aday, güçlü bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Bu potansiyeli harekete geçirebilmek için birlikte, doğru, isabetli ve sürdürülebilir adımlar atmanın önemine dikkat çeken Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

"Bu da istişare ve ortak akılla olur. Dünya değişir ve dönüşürken, bilim ve teknolojide çıtayı sürekli yükseltirken, bizim bunları ıskalamamız söz konusu olmamalı. Bir an önce sektörel bazda yol haritalarımızı çizmeliyiz. Kaybedecek zamanımız, boşa harcayacak enerjimiz yok. Bulunduğumuz makam ve mevkilerin en nihai amacı İnsanlarımıza hizmet etmek, şehrimize marka değer kazandırmaktır. Onun için, Şehrin tüm dinamiklerinin birlikte hareket etme zorunluluğu var."

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ise sanayinin geliştirilmesi için yerel dinamikler olarak yapılması gerekenleri en iyi şekilde yapacaklarını bildirdi.