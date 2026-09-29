Aksa Malatya Doğalgaz, 9 bin 208 abonenin gazsız kaldığını açıkladı

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Aksa Malatya Doğalgaz, doğal gaz altyapısının bulunduğu bölgelerde izinsiz gerçekleştirilen kazı çalışmalarının hat hasarlarına ve doğal gaz arzında kesintilere neden olabileceği uyarısında bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 30 il, 381 ilçe ve beldede 8,6 milyon aboneye hizmet veren Aksa Doğalgaz, Malatya'da yeniden yapılanma süreci kapsamında yürütülen altyapı çalışmalarında doğal gaz hatlarının korunmasına yönelik koordinasyonun önemine dikkati çekti.

6 Şubat depremlerinin ardından kent genelinde çok sayıda altyapı çalışmasının eş zamanlı yürütüldüğü belirtilen açıklamada, dağıtım şirketine bilgi verilmeden yapılan kazı, hafriyat, zemin kesimi ve iş makinesi çalışmalarının doğal gaz hatlarında hasara yol açabildiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Malatya Doğalgaz Şirket Müdürü Güngör Ateş, 2025'te Malatya'da toplam 775 hat hasarı meydana geldiğini, 2026'nın ocak-ağustos döneminde ise 583 hat hasarı yaşandığını belirtti.

Ateş, "Bu hasarlar nedeniyle 9 bin 208 abonemiz ortalama 9 saat gazsız kaldı." ifadesini kullandı.

İzinsiz kazıların yangın, patlama ve gaz kaçağı gibi güvenlik risklerine de yol açabileceğine dikkati çeken Ateş, doğal gaz altyapısının bulunduğu bölgelerdeki çalışmaların planlı, kontrollü ve ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Ateş, doğal gaz hattı bulunan cadde ve sokaklarda gerçekleştirilecek kazı, hafriyat, zemin kesimi ve iş makinesi çalışmalarının Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) mevzuatı çerçevesinde ve dağıtım şirketinin bilgisi dahilinde yapılması gerektiğini belirtti.

Kazı çalışmalarından önce 444 4 187 numaralı Çözüm Merkezi ile iletişime geçilmesi gerektiğini bildiren Ateş, vatandaşların şüpheli durumlarda veya doğal gaz kaçağı şüphesinde 187 Doğal Gaz Acil Hattı'na ihbarda bulunabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA