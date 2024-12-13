Aksa Enerji, Özbekistan'da Talimercan Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'ni Açtı

Aksa Enerji, Özbekistan'ın enerji arz güvenliğine önemli katkı sağlayacak Talimercan Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin açılışını yaptı.

Şirketten yapılan açıklamada, Özbekistan'ın en büyük Türk yatırım şirketi Aksa Enerji'nin, 430 megavat kurulu güce sahip ve ülkenin enerji arz güvenliği için önemli bir yatırımı olan Talimercan Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali için düzenlenen açılış törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar çevrimiçi katıldığı bildirildi.

Açıklamada, törende ayrıca Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Berat Çonkar'ın da yer aldığı ifade edilerek, ilk üniteleri 7 ay gibi rekor bir sürede devreye alınan santralin, bugün itibarıyla 352 megavat kapasiteye ulaştığı vurgulandı.

Santralin tüm ünitelerinin devreye alınması için çalışmaların 2025 başında tamamlanmasının planlandığının altı çizilen açıklamada, Taşkent ve Buhara'da halihazırda toplamda 790 megavat kurulu güce sahip üç santrali kuran ve işleten Aksa Enerji'nin, Özbekistan'daki kurulu gücünün, söz konusu santralin tam kapasite devreye alınmasıyla 1220 megavata yükseleceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Cemil Kazancı, santralin rekor sürede devreye alındığına işaret ederek, şu ifadelere yer verdi:

"Özbekistan ve Türkiye arasındaki güçlü siyasi ve ekonomik iş birliklerinin en somut örneklerinden biri olan Talimercan santralimizin açılışını gerçekleştirdik. 7 ay gibi rekor bir sürede devreye aldığımız bu proje, Özbekistan'ın enerji arz güvenliğine katkı sağlarken Aksa Enerji'nin uluslararası arenadaki büyüme hedeflerinin de önemli bir parçasını oluşturuyor. Tam kapasiteye ulaştığımızda, Özbekistan'da toplamda 4 santrale ve 1220 megavat kapasiteye ulaşarak, bölgedeki en büyük Türk yatırımcısı konumumuzu pekiştireceğiz."

Santrale ilişkin detaylar

Açıklamada, Talimercan Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin, Özbekistan Enerji Bakanlığı'na bağlı NEGU (National Electric Grid of Uzbekistan) ile yapılan işbirliği kapsamında inşa edildiği bildirildi.

Elektrik üretimi için gereken doğal gazın, Özbekistan Hükümeti tarafından sağlandığı belirtilen açıklamada, üretilen elektriğin 25 yıllık ABD doları bazlı garantili kapasite anlaşması kapsamında fiyatlandırılacağı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, bu modelin, projenin sürdürülebilirliğinin ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin sağlam temeller üzerinde ilerlediğinin önemli bir göstergesi olarak dikkat çektiği aktarıldı.

Santral için makine ve ekipmanların 6 ayda Türkiye'nin 5 farklı noktasından gerçekleştirilen büyük lojistik operasyonu ile Özbekistan'ın Talimercan şehrine taşındığı ve santralin inşası rekor hızda tamamlandığı vurgulanan açıklamada, projenin, Aksa Enerji'nin uluslararası enerji yatırımlarındaki başarısını bir kez daha kanıtlarken, Özbekistan'ın enerji arz güvenliğinin sağlanmasında ve iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin geliştirilmesinde kilit rol oynadığı belirtildi.