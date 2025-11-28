Aksa Doğalgaz'dan Kış Aylarında Güvenli Doğal Gaz Kullanımı İçin 9 Öneri

Aksa Doğalgaz, güvenli doğal gaz kullanımı için abonelerin dikkat etmesi gereken 9 önemli noktayı paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kış aylarında doğal gazın güvenli kullanımı daha da önem kazanıyor. Soğuyan havalarla artan ısınma ihtiyacı, kombi ve doğal gazlı ısıtıcı kullanım sürelerinin uzaması, bacaların daha yoğun çalışması gibi etkenler, ekipmanların düzenli kontrol edilmesini ve bakım süreçlerinin kış öncesinde yapılmasını zorunlu kılıyor.

Aksa Doğalgaz, kış döneminde olası riskleri azaltmak ve doğal gazın her koşulda güvenle kullanılmasını sağlamak amacıyla abonelerin dikkat etmesi gereken 9 temel adımı paylaştı.

Buna göre, güvenlik risklerini önlemek ve herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamak için doğal gazın kullanımına başlamadan önce dağıtım şirketi tarafından yapılan tüm kontroller eksiksiz tamamlanmalı. Doğal gaz, ilk gaz açma veya sözleşme yenileme süreçlerinin ardından yalnızca dağıtım şirketinin onayıyla kullanılmalı, yakıcı cihazlar ise yetkili servis kontrolüyle çalıştırılmalı.

Yakıcı cihazların bağlantı noktalarındaki yıpranmış veya kullanım ömrünü tamamlamış ekipmanların sertifikalı firmalar tarafından kontrol edilmesi ve gerekli durumlarda bu parçaların değiştirilmesi sağlanmalı.

Yakıcı cihaz bacaları kesinlikle dış ortama kadar çıkarılmalı ve kapalı ortamda mutlaka menfez bulundurulmalı. Baca ek yerlerinin sızdırma yapmayacak şekilde duvara sabitlenerek monte edilmiş olmasına dikkat edilmeli. Bunun yanı sıra kış aylarında baca borularının dışarıya çıkan bölümleri buz kütleleri ve dış etkenler nedeniyle yerinden çıkabilir veya zarar görebilir. Dolayısıyla bacaların iç ve dış dış ortamda kalan kısımları düzenli olarak kontrol edilmeli.

Yetkisiz kişiler müdahale etmemeli

İlk gaz açma işleminden sonra onaylı tesisata müdahalede bulunulmamalı, tesisata veya yakıcı cihazlara sertifikalı tesisat firması dışında kimsenin müdahale etmesine izin verilmemeli. Yapılması gereken her işlem öncesinde de dağıtım şirketine mutlaka bilgi verilmeli. Sertifikalı firmaların yaptığı işlemlerin belgesi mutlaka alınmalı.

Bacalı cihaz banyo, tuvalet veya yatak odası gibi alanlarda kesinlikle olmamalı, dağıtım şirketinin onayı olmadan cihaz yer değişikliği yapılmamalı. Bacalı cihazlarla birlikte karbonmonoksit algılama cihazı bulundurulmalı ve cihazın aktif olarak çalıştığı kontrol edilmeli.

İzinsiz kazı çalışması yasak

Açıklamaya göre, doğal gaz hattı bulunan bölgelerde izinsiz kazı yapmak yasak ve yapılacak kazı çalışmaları, başta can ve mal güvenliğini sağlamak ve herhangi bir hasara sebebiyet verilmemesi için Altyapı Koordinasyon Merkezi'nin (AYKOME) yönetmeliği kapsamında doğal gaz dağıtım şirketinin bilgisi ve izni dahilinde olmalı. Tüm altyapı çalışmalarının daha sağlıklı bir şekilde doğal gaz hattına hasar verilmeden yürütülebilmesi için öncesinde 444 4 187 numaralı Aksa Doğalgaz Çözüm Merkezi'ne bilgi verilmeli.

Doğal gaz hattı bulunan sokaklarda izinsiz kazı çalışması yapmak yasak olduğundan, şüpheli bir durum görüldüğünde veya olası gaz kaçak fark edildiğinde 7 gün 24 saat hizmet veren 187 Doğal Gaz Acil Hattı aranarak durum hemen bildirilmeli.

Cihazların periyodik bakımlarının ve bacaların kontrollerinin yetkili servisler tarafından düzenli olarak yapılması büyük önem taşıyor. Bu kontroller güvenli doğal gaz kullanımının temelini oluşturmakta, kombinin de ömrünü uzatarak verimi artırıyor.

Verimli bir yanma ve ortamda olabilecek gazların tahliyesi için temiz hava girişini ve ortamın havalanmasını sağlayan menfezler kesinlikle kapatılmamalı. Doğal gaz tesisatının topraklaması her yıl düzenli olarak kontrol ettirilmeli.