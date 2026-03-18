Aksa Bilecik Bolu Doğalgaz'ın yeni şirket müdürü Arzu Ünal oldu

Aksa Doğalgaz, Bilecik ve Bolu illerinde doğal gaz dağıtım hizmeti veren şirketinde Arzu Ünal'ı yeni müdür olarak atadı. Ünal, 2006'dan bu yana şirkette çeşitli pozisyonlarda görev alıyordu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin lider, Avrupa'nın dördüncü büyük doğal gaz dağıtım şirketi Aksa Doğalgaz'ın Bilecik-Bolu bölgesinde yeni bir atama gerçekleşti.

Hizmet verdiği bölgelerde vatandaşların konforlu bir yaşam sürmesine katkı sağlarken, sürekli gelişim ve güçlü büyüme ilkesiyle hareket eden şirketin Bilecik Bolu bölgesine şirket müdürü olarak Arzu Ünal atandı.

Osmangazi Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği mezunu olan Arzu Ünal, 2002'de Ankara Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Kaynak Teknolojisi Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Ünal, 2004'te Osmangazi Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

2006'dan itibaren Aksa Doğalgaz bünyesinde yer alan Ünal, bu yıla kadar Aksa Bilecik Bolu Doğalgaz'da İşletme Sistemleri Müdürü olarak çalışıyordu.

Şirkette 2006-2025 döneminde çeşitli pozisyonlarda görev alan Ünal, 2026 itibarıyla şirket müdürü olarak görev yapacak.

Faaliyet alanında yer alan 30 il, 375 ilçe ve beldede 8,3 milyon aboneye hizmet veren Aksa Doğalgaz, Türkiye'nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketi konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay
