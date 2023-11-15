Aksa Doğalgaz, 2024 hedeflerini belirledi

Aksa Doğalgaz, 2002'de iştiraki olarak kurulduğu Kazancı Holding yönetimiyle iki gün süren strateji toplantısında 2023 gelişmelerini ve 2024 hedeflerini değerlendirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 27 il, 292 ilçe ve beldede 5 milyon aboneye doğal gaz dağıtım hizmeti veren Aksa Doğalgaz, "Başarmaya devam" temasıyla gerçekleştirilen toplantıda 2024 yol haritasını belirledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, şirketin yolculuğu boyunca Kazancı Holding'in deneyimi ve bilgi birikiminden güç alarak ilerlediğini belirterek, "Önce hayal ettik, temellerimizi sistematik bir bakış açısının üzerine inşa ettik, operasyonel adımlarımızı sürekli optimize ederek çalışmalarımızı hayata geçirdik. İlk 10 yılımızda portföyümüzü oluştururken, sonraki yıllarda gaz arzı sağladığımız tüm bölgelerimizde çalışmalarımıza gelişerek devam ettik, yatırımlarımızı sürdürülebilir yaklaşımları benimseyerek artırdık." ifadelerini kullandı.

2002'den bugüne kadar önemli bir başarı öyküsü yazdıklarını vurgulayan Arslan, Aksa Doğalgaz'ın faaliyet göstermeye başladığı yıl doğal gaz sadece beş şehirde kullanılırken, şirketin faaliyetlerinin planlı ve sistematik bir şekilde hayata geçmesiyle doğal gaz ulaştırılan şehir, ilçe ve belde sayısının hızla artış gösterdiğini kaydetti.

Arslan, şunları kaydetti:

"Gücünü geçmişte olduğu gibi çalışanlarının üstün azminden alan Aksa Doğalgaz, tıpkı yıllanmış bir meşe ağacını andırıyor; köklerimiz kenetlenmiş, amacımız sabit, tecrübemiz katlanıyor. Bu, bizim geleceğe bırakacağımız mirastır: Doğal gaz dağıtım şebekemiz 40 bin kilometreyi aştı, bu gurur verici başarı dünyanın etrafında bir tam tur atmak demek. Abone sayımız 5 milyona, pazar payımız yüzde 20'ye ulaştı. Türkiye'nin en büyük özel doğal gaz dağıtım şirketi olarak bugün itibarıyla 31 ilin sınırları içerisinde yer alan 27 il merkezi ile 292 ilçe ve beldede, 168 şehir giriş istasyonumuz, 165 ofisimiz ve 4 bini aşkın personelimizle kontrollü bir şekilde büyüyoruz. Vatandaşlarımızı 'Başarmaya devam' diyerek çevre dostu, konforlu ve ekonomik doğal gazla buluşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Doğa dostu, güvenli, ekonomik ve konforlu enerji doğal gazı yaşamın her alanına ulaştırma hedefiyle hareket ederken ülke ekonomisine de doğrudan veya dolaylı şekilde katkı sağladıklarına işaret eden Arslan, şirketin doğal gazı ulaştırıldığı bölgelerde enerji çeşitliliğine getirdiği avantajlarla birlikte sanayi yatırımlarının hızlanmasına, yeni iş kollarının oluşumu ile istihdamın artmasına katkıda bulunduğunu belirtti.

Arslan, Aksa Doğalgaz'ın müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla ilerleyeceğini vurgulayarak, "Tüketici memnuniyetini üst seviyede tutma ilkemize yönelik biçimde hizmet kalitemizi sürekli artırmak için dijital dönüşüm çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Önümüzdeki dönemde devreye alacağımız yapay zeka tabanlı çözümlerle birlikte müşteri deneyim yolculuğunu tüm temas noktalarımızda sürekli ölçümleyerek abonelerimize daha etkin bir müşteri deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kazancı Holding'in globalleşme stratejilerine yönelik operasyonel çalışmalarını yurt dışına taşıyacaklarına değinen Arslan, uluslararası yatırım alanlarında daha aktif bir döneme gireceklerinin bilgisini paylaştı.

Arslan, Avrupa'da doğal gaz yatırımı yapan en büyük 10 şirket arasında yer aldıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yıl sonunda üstüne çıkacağımız 5 bin kilometrelik şebeke imalatı ile Türkiye'de ve uluslararası alanda sektörümüzde bir ilke daha imza atacağız. Doğal gazın konforunu ve ekonomisini dağıtım bölgelerimizin dört bir yanına ulaştırmak için durmaksızın çalışıyoruz. Sürdürülebilir politikaları merkezine alan uygulamalarımız ve doğa dostu enerjimiz sayesinde doğal gazı ulaştırdığımız bölgelerde şehrin hava kalitesinin artmasına, çocuklarımızın daha temiz hava sahası altında daha rahat nefes almalarına katkı sağlıyoruz. Gelecek nesillere bıraktığımız bu miras, bizi her zaman daha iyisini yapmaya teşvik ediyor. "