Aksa Akrilik, Yüzde 50 Hissesini Aldığı DowAksa'nın Adını Aksa Carbon Olarak Değiştirdi

DOWAKSA'nın yüzde 50 hissesini 125 milyon dolarlık yatırımla bünyesine katarak şirketin ismini Aksa Carbon olarak değiştiren Aksa Akrilik, yeni logosunu tanıttı.

Aksa Akrilik, geçtiğimiz ay Dow Europe Holding B.V.'ye ait hisseleri satın alarak DowAksa'nın faaliyetlerine Aksa Carbon adıyla devam etmesine karar vermişti. Şirket, dönüşüm sürecinin yeni adımı olarak Aksa Carbon, logosunu kamuoyuna tanıttı. Aksa Carbon, yeni logosuyla birlikte sürdürülebilirlik, inovasyon ve küresel ölçekte rekabet gücünü artırma hedeflerini öne çıkarıyor.

SEMBOLLER, ŞİRKETİN VİZYONUNU VE DEĞERLERİNİ YANSITIYOR

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Yeni logoda kullanılan semboller, şirketin vizyonunu ve değerlerini yansıtıyor. Logoda yer alan A harfindeki siyah renk, karbon elyafı simgeleyerek sağlamlığı, gücü ve dayanıklılığı temsil ediyor. C harfindeki yeşil ise Aksa'nın kimliğini yansıtırken, aynı zamanda geleceği ve sürdürülebilirliği ifade ediyor. Bu birleşim, Aksa Carbon'un güçlü temeller üzerine inşa edilmiş, geleceğe sağlam adımlarla ilerleyen, güçlü ve sürdürülebilir bir şirket olma vizyonunu sembolize ediyor. Ayrıca logoyu tamamlayan çizgiler de görsel kimliğin ayrılmaz bir parçası olarak Aksa ve iştiraklerini bütünleştiriyor. Aksa'da elyaf hatlarını, Aksa Carbon'da ise karbon hatlarını simgeleyen bu çizgiler, ortak bir dili yansıtıyor.

"Aksa Carbon, yeni logosu ve güçlenen kurumsal kimliği ile önümüzdeki dönemde Aksa Akrilik'in karbon bazlı ileri malzeme çözümlerinde global bir oyuncu haline gelmesi açısından önemli bir kilometre taşı olma özelliği taşıyor."

Şirket, Türkiye'nin savunma sanayiine daha yüksek katma değer sağlamayı, uluslararası sanayi kuruluşlarına güçlü çözümler sunmayı ve karbon elyaf ve ileri malzemeler alanında rekabetçili artırmayı hedefliyor.