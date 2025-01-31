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Aksa Akrilik, Epsilon Kompozit'i Satın Alarak İleri Malzeme Alanında Gücünü Arttırdı

Aksa Akrilik, Epsilon Kompozit'i Satın Alarak İleri Malzeme Alanında Gücünü Arttırdı
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Aksa Akrilik, Epsilon Kompozit'in satın alımını tamamlayarak şirketi yüzde 100 kendi bünyesine kattı. Bu stratejik adım, Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayii gibi kritik sektörlerde yerli üretimi destekleyecek.

Akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, ileri malzemelerde yenilikçi çözümler sunma vizyonu doğrultusunda Epsilon Kompozit'in satın alma işlemini tamamlayarak, şirketi yüzde 100 Akkök Holding bünyesine kattı.

Geçtiğimiz Kasım ayında, havacılık, uzay ve savunma sanayii için yüksek teknolojili kompozit parça üretimi gerçekleştiren Epsilon Kompozit'in yüzde 54 hissesini devralmak üzere anlaşma sağlayan Aksa Akrilik, yasal süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte bu stratejik yatırımını sonuçlandırdı. Yapılan açıklamaya göre şirket, artık yüzde 100 Akkök Holding bünyesine katıldı. Bu stratejik adım ile Aksa Akrilik, yüksek teknoloji ve ileri malzeme çözümleri alanındaki liderliğini pekiştirirken, özellikle havacılık, savunma ve ağır sanayi gibi kritik sektörlerde yerli üretimi destekleyerek, Türkiye'nin küresel pazardaki rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Havacılık başta olmak üzere çeşitli ağır sanayi sektörlerine yönelik kompozit parçaların üretimi ve ihracatıyla tanınan Epsilon Kompozit'in, uluslararası liderlik hedeflerinin desteklemesi noktasında büyük katkı sağlayacağını aktaran Akkök Holding Kimya ve İleri Malzemeler Grup Başkanı Cengiz Taş, " Aksa Akrilik'in Epsilon Kompozit ile gerçekleştirdiği bu stratejik birleşme, grubumuzun ileri malzeme teknolojilerindeki vizyonunu ve yenilikçi çözümlerini daha da güçlendirecek. Şirketin sahip olduğu ileri teknoloji ve bilgi birikimi hem Aksa Akrilik'in büyüme hedeflerine hem de Akkök Holding'in küresel pazarlarda daha güçlü bir konum elde etmesine katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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