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Aksa Akrilik, Enerji İş Birimini Bağımsız Şirkete Devrediyor

Aksa Akrilik, Enerji İş Birimini Bağımsız Şirkete Devrediyor
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Aksa Akrilik, enerji iş birimini yeni kurulacak bir anonim şirkete devretme kararı aldı. Bu düzenleme, enerji iş biriminin stratejik odaklanması ve büyüme potansiyelinin artırılması amacıyla gerçekleştiriliyor.

Aksa Akrilik, kısmi bölünme yöntemiyle enerji iş birimini yeni kurulacak bir anonim şirkete devretme kararı aldı.

Akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, enerji iş biriminin stratejik odağını ve büyüme potansiyelini artırma amacıyla enerji iş birimini bağımsız bir şirket olarak yapılandırma sürecine girdi. Aksa Akrilik'in yüzde 100 bağlı ortaklığı olacak yeni şirket, mevcut enerji üretim faaliyetinin yanı sıra, sektördeki tecrübesini kullanarak sanayinin ihtiyaçlarına yenilikçi mühendislik çözümleri sunan bir hizmet sağlayıcısı olmayı hedefliyor. Enerji üretim ve bakım faaliyetlerinin yanı sıra, hammadde sahası ve liman kapasitesini daha etkin kullanarak, yeni iş alanları oluşturmayı amaçlıyor.

Mevcut iş birimlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde faaliyet gösterebilmesi amacıyla çeşitli yapılandırma alternatiflerini değerlendirdiklerini anlatan Aksa Akrilik Genel Müdürü Cengiz Taş, "Bu süreçte, iş kollarında sadeleşme ve odaklanma ihtiyacı ortaya çıktı. Akrilik elyaf üretimi, şirketimizin esas iş kolu olmakla birlikte, enerji iş biriminin strateji ve yatırım planlarının farklılaşması, enerji iş birimimizin stratejik odağını ve büyüme potansiyelini artırma gerekliliğini doğurdu. Enerji iş birimimizin bağımsız bir çatı altında yönetilmesine olanak tanıyarak, sektördeki büyüme hedeflerimize daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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