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Akkuyu Nükleer Santrali'nde Türk Mühendislerin Sayısı 350'yi Aştı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmaya başlayan Türk mühendislerin sayısının 350'yi geçtiğini açıkladı. Bayraktar, bu mühendislerin Türkiye'nin nükleer altyapısında önemli bir rol oynayacağını vurguladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışmaya başlayan Türk mühendislerinin sayısının 350'yi aştığını bildirdi.

Bakan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'da nükleer alanında lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlayan Türk mühendislerin, Türkiye'nin nükleer altyapısının ve endüstrisinin oluşmasında kilit rol oynayacağını belirtti.

Eğitimlerin devam ettiği söz konusu programı başarıyla tamamlayarak Akkuyu NGS'de çalışmaya başlayan Türk mühendislerin sayısının 350'yi aştığını kaydeden Bayraktar, "Türkiye, bu mega proje ve yetiştirdiği Türk nükleer enerji uzmanları ile enerji bağımsızlığı yolunda stratejik bir adım atmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
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