Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 4. Ünite Reaktör Basınç Kabı Teslim Edildi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4. Güç Ünitesi'ne ait reaktör basınç kabı, sahaya teslim edildi.

Ekipman, Rusya'nın Rostov bölgesindeki Volgodonsk şehrinde, Rosatom'un makine yapım bölümü bünyesinde bulunan ve yüksek güçlü nükleer güç santralleri için reaktör ekipmanı üretiminde uzman olan Atommash fabrikasında üretildi. Reaktör basınç kabı sahaya 3'üncü Güç Ünitesi için üretilen taşıma hava kilidi ve 4'üncü Güç Ünitesine ait olan basınç dengeleyici ile birlikte ulaştı.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili olarak, "Reaktör basınç kabı, nükleer güç ünitesinin temel bileşenidir ve santralin işletilmesi sırasında kontrollü zincirleme reaksiyonun gerçekleştiği yerdir. Reaktör basınç kabı aynı zamanda nükleer güç santralinin kalbi olarak da adlandırılır. Bu ekipman zaten birinci, ikinci ve üçüncü güç ünitelerine yerleştirildi. 4. Güç Ünitesi'nin reaktör basınç kabının gelmesi, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin tüm dört ünitesi için reaktör basınç kaplarının tamamlandığı anlamına geliyor" dedi.

Önce karayolu ile ardından da denizyoluyla taşınan reaktör basınç kabı, özel kendinden tahrikli bir platform üzerinde iskeleye getirildi. Ekipman, deniz yoluyla 3.000 kilometreden fazla yol kat ederek Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasındaki Doğu Kargo Terminali'ne ulaştı.

Güvenlik kurallarına uygun olarak yapılan indirme işleminin ardından depolama alanına taşınan reaktör basınç kabı, yapılacak kontrollerin ardından güç ünitesindeki yerine montajlanması için hazırlanacak.

Reaktör basınç kabının montajı, reaktör binasının silindirik kısmının açık üst kısmından 'Open Top' teknolojisi kullanılarak yapılacak. Bu teknoloji, güç ünitesindeki inşaat ve montaj işlemlerini optimize etmeye olanak tanıyor.