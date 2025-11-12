Haberler

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 4. Ünite Reaktör Basınç Kabı Teslim Edildi

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 4. Ünite Reaktör Basınç Kabı Teslim Edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 4. güç ünitesine ait reaktör basınç kabı sahaya teslim edildi. Ekipman, Rusya'daki Atommash fabrikasında üretildi ve 3.000 kilometrelik deniz yolculuğunun ardından terminallere ulaştı.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4. Güç Ünitesi'ne ait reaktör basınç kabı, sahaya teslim edildi.

Ekipman, Rusya'nın Rostov bölgesindeki Volgodonsk şehrinde, Rosatom'un makine yapım bölümü bünyesinde bulunan ve yüksek güçlü nükleer güç santralleri için reaktör ekipmanı üretiminde uzman olan Atommash fabrikasında üretildi. Reaktör basınç kabı sahaya 3'üncü Güç Ünitesi için üretilen taşıma hava kilidi ve 4'üncü Güç Ünitesine ait olan basınç dengeleyici ile birlikte ulaştı.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili olarak, "Reaktör basınç kabı, nükleer güç ünitesinin temel bileşenidir ve santralin işletilmesi sırasında kontrollü zincirleme reaksiyonun gerçekleştiği yerdir. Reaktör basınç kabı aynı zamanda nükleer güç santralinin kalbi olarak da adlandırılır. Bu ekipman zaten birinci, ikinci ve üçüncü güç ünitelerine yerleştirildi. 4. Güç Ünitesi'nin reaktör basınç kabının gelmesi, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin tüm dört ünitesi için reaktör basınç kaplarının tamamlandığı anlamına geliyor" dedi.

Önce karayolu ile ardından da denizyoluyla taşınan reaktör basınç kabı, özel kendinden tahrikli bir platform üzerinde iskeleye getirildi. Ekipman, deniz yoluyla 3.000 kilometreden fazla yol kat ederek Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasındaki Doğu Kargo Terminali'ne ulaştı.

Güvenlik kurallarına uygun olarak yapılan indirme işleminin ardından depolama alanına taşınan reaktör basınç kabı, yapılacak kontrollerin ardından güç ünitesindeki yerine montajlanması için hazırlanacak.

Reaktör basınç kabının montajı, reaktör binasının silindirik kısmının açık üst kısmından 'Open Top' teknolojisi kullanılarak yapılacak. Bu teknoloji, güç ünitesindeki inşaat ve montaj işlemlerini optimize etmeye olanak tanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
Acının tarifi yok! Uçak kazasında 10 şehit veren üs

Acının tarifi yok! Uçak kazasında 10 şehit veren üs
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için Erdoğan müjdeyi verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya devinde Kenan Yıldız krizi

Dünya devinde Kenan krizi
Eve taş atan oğlunu yakalamak isterken balkondan düştü

Eve taş atan oğlunu yakalamak isterken balkondan düştü
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay

Uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay
Şehit Nuri Özcan'ın babası: En büyük tesellim şehit babası olmam

Şehit babasının sözleri yürekleri dağladı: En büyük tesellim...
Dünya devinde Kenan Yıldız krizi

Dünya devinde Kenan krizi
Polislere maaş promosyonu müjdesi! Tarih belli oldu

Polislere müjde! İşte hesaplara yatacağı tarih
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Trafik kazası geçiren Özgü Namal taburcu oldu

Trafik kazası geçiren Özgü Namal'dan yeni haber
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
Hayko Cepkin yasa boğuldu! Şehit askerlerimizle daha önce aynı uçakta uçmuş

Acı haberle yıkıldı! Şehitlerimizle olan fotoğrafını paylaştı
19 yaşındaki genç, kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
''Bahis oynayan futbolcular cezalandırılmalıdır'' diyen Dursun Özbek'ten kritik uyarı

Dursun Özbek: Bahis oynayan futbolcular cezalandırılmalıdır ama...
İmamoğlu'ndan İBB iddianamesine ilk tepki: Duruşmalar canlı yayınlansın

2352 yıl hapsi istenen İmamoğlu'ndan ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.