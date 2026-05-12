Akkuyu İçin A Serisi Testler Yapılıyor, Rusya'dan 20 Kişilik Ekip Geldi

Olcay AYDİLEK

ANKARA- Mersin-Akkuyu'da inşa edilen 4 bin 800 megavatlık nükleer santralin birinci ünitesinin A serisi kapsamındaki bazı testlerini yapmak üzere Rusya'dan 20 kişilik uzman bir ekip geldi. Ekip, makine ve ekipmanla ilgili bazı testleri yaparak Rusya'ya döndü.

Türkiye'nin ilk nükleer santrali Mersin Akkuyu'da inşa ediliyor. Rus Rosatom'un inşa ettiği ve işleteceği santral, her biri 1200 megavat gücünde 4 üniteden oluşacak. Santralin, toplam kurulu gücü 4 bin 800 megavat. 1200 megavatlık ilk ünitede, bu yıl sonunda elektrik üretimiyle ilgili ilk adımın atılması hedefleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu'da elektrik üretimiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bütün gayretimiz, bütün çabamız Akkuyu'dan ilk elektriği bu sene üretmek üzerine. 29 Ekim'e yetiştirebilirsek 29 Ekim'e. Yoğun bir çalışma var" dedi.

A SERİSİ TESTLER

Bakan Bayraktar'ın, yüzde 99'unun tamamlandığını belirttiği Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci ünitesinde bazı testler yapılmaya başlandı. Bu testler, makine ve ekipmanların, elektrikli bileşenlerin kontrolünü hedefliyor.

Enerji Bakanlığı kaynakları, santralde devreye alma öncesinde A1, A2 ve A3 ve B1 ve B2 olarak sınıflandırılan bazı testlerin söz konusu olduğunu belirtti.

20 KİŞİLİK EKİP

Kaynaklar, bu amaçla Rusya'dan 20 kişilik uzman bir ekibin Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Ekip, makine ve ekipmanla ve elektrikli bileşenle ilgili bazı testleri yaptı. Bu kapsamdaki testler sürüyor" dedi. Söz konusu ekibin Rusya'ya döndüğü ifade edildi.

Santralde, devreye alma öncesindeki en kritik aşamalardan biri yakıt çubuklarının yerleştirilmesi olarak gösteriliyor. Bu işlemin, yıl sonuna yetiştirilmesi hedefleniyor.

ELEKTRİK AKIM GARANTİSİ

Devlet, Akkuyu'da üretilen elektriği 12,35 dolar sentten satın alacak. Santralde üretilen elektriğin, 15 yıl boyunca birinci ve ikinci ünitelerde yüzde 70'i, üçüncü ve dördüncü ünitelerde yüzde 30'u alım garantisi kapsamında bulunuyor. Akkuyu'nun 60 yıl işletme ömrü bulunuyor. Rusların santralin bazı parçalarını değiştirmek koşuluyla bu süreyi 20 yıl daha uzatabileceği belirtiliyor.

Kaynak: ANKA