Akkuş'ta yol sorunu beton santraliyle aşılacak

Ordu'nun Akkuş ilçesinde yol sorununa neşter vuracak beton santrali faaliyete geçti.

Akkuş Belediyesi, Salman Mahallesi'ndeki konkasör tesisinin yanına beton santrali kurdu. Saatte 60 metreküp betonun üretildiği tesisten çıkan ilk malzemeyle ilçenin Alan Mahallesi'nde köy yaşam merkezi, merkez cami ve meydana ulaşım sağlayan yol betonla buluşturuldu. Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, "Bugün, hemşehrilerimize vermiş olduğumuz bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemiz yol ağı bakımından Ordu'nun en geniş yol ağına sahip ilçelerinden bir tanesi. Mahallelerimizin yol sorununu kalıcı olarak ortadan kaldırmak ve çalışmalarımızı hızlandırmak için kurduğumuz beton santrali üretime başladı" dedi.

Alan Mahalle Muhtarı Şefik Kesimoğlu ise yol sorununun kalıcı bir şekilde çözülecek olmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirtti. - ORDU