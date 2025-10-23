Haberler

Akkuş Şeker Fasulyesi Hasadı Yapıldı

Güncelleme:
Ordu'nun Akkuş ilçesinde coğrafi işaret tescilli Akkuş şeker fasulyesinin hasadına dair tören düzenlendi. Yetkililer, üreticileri destekleyeceklerini ve kaliteli üretimin önemini vurguladılar.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde coğrafi işaret tescilli Akkuş şeker fasulyesi hasat ediliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Gökçebayır Mahallesi'ndeki bahçede düzenlenen Akkuş Şeker Fasulyesi 5. Hasat Töreni'nde yaptığı konuşmada, kaliteden taviz vermeden üretim yapmanın önemli olduğunu söyledi.

Akkuş şeker fasulyesinin diğer fasulyelerden farklı olduğunu, kurdukları tesisle bilimsel olarak da bunu ortaya çıkaracaklarını belirten Güler, "Sulama konusunda sıkıntı söz konusu değil. Sizler yeter ki üretin, satamadığınız durumda belediye olarak biz ürünü satın alacağız." dedi.

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci de "Üretmek sizden, destek bizden" ifadesini kullanarak, "Sulama engelimiz de ortadan kalktı. Coğrafi işaretli fasulyemize sahip çıkalım, üreticimizin alın terine emeğine sahip çıkalım." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay da 200 dekarda başlayan Akkuş şeker fasulyesi üretiminin, desteklemelerle 12 bin dekara ulaştığını ifade etti.

Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya, üretimin artırılması amacıyla uygulanan projeler sonucunda Akkuş şeker fasulyesinin çeşitli zincir marketlerin raflarında yer aldığını kaydetti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akkuş Ziraat Odası Başkanlığınca organize edilen program, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, davetliler ve üreticilerin bir süre fasulye hasat etmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Ekonomi
