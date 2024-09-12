Tekirdağ'da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) himayesinde Akıllı KOBİ Tekirdağ Dijital Dönüşüm konferansı düzenlendi.

Bu yılın dördüncü serinin yedinci etkinliği konferansta, KOBİ'lerin dijital dönüşüm yolculuğu, KOBİ'ler için sürdürülebilir gelecek, dijital iş servisleri, e-ticarette başarının sırrı, iş süreçlerinde dijitalleşme, e-ihracatta yeni fırsatlar ve sanayide otomasyon konuları görüşüldü.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen konferansta, KOBİ'lerin rekabet gücünü artırmak, verimliliklerini yükseltmek ve küresel pazarlara açılmalarını sağlamak için dijitalleşmenin zorunluluk haline geldiğini söyledi.

Bölgedeki KOBİ'lerin, sadece Türkiye pazarında değil, uluslararası pazarlarda da rekabet edebilme potansiyeline sahip olduğunu belirten Günay, "Bu potansiyelin tam anlamıyla ortaya çıkarılabilmesi için dijitalleşmeye odaklanmamız gerektiğini unutmamalıyız. Bu bağlamda, Akıllı KOBİ Platformu, Tekirdağ'daki KOBİ'lerimizin dijital dünyaya entegrasyonunu hızlandırmak için önemli bir fırsat sunmaktadır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak dijitallleşme süreçlerinde KOBİ'lerimizin yanındayız." dedi.

"KOBİ'lerimizin bu dönüşüm sürecine ayak uydurması kritik öneme sahiptir"

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan da dijital dönüşümün KOBİ'ler için önemli olduğunu aktardı.

Dijitalleşmenin, iş dünyasında rekabetçi kalabilmenin anahtarı haline geldiğini dile getiren Volkan, şöyle konuştu:

"KOBİ'lerimizin bu dönüşüm sürecine ayak uydurması, sadece yerel pazarda değil, küresel pazarda da varlık gösterebilmeleri için kritik öneme sahiptir. Verimliliği artırmak, maliyetleri düşürmek, müşteri memnuniyetini yükseltmek ve yeni pazarlara erişim sağlamak bu hedeflerden sadece birkaçıdır. Teknolojinin sunduğu bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek, işletmelerimizin sürdürülebilir büyümesini sağlayacaktır.

Teknolojilerin hızla değişmesi ve gelişmesi, özel sektör üzerinde büyük bir etki yaratıyor. Bu değişimden en fazla etkilenen kesim ise KOBİ'ler. KOBİ'lerimizin bu dijitalleşme yolculuklarında çözüm üretmek amacıyla, KOBİ'lerle teknoloji tedarikçilerini bir araya getiren Akıllı KOBİ Platformu'nu TOBB hayata geçirdi. Amacımız, bu platform aracılığıyla KOBİ'lerle teknoloji tedarikçileri arasında güveni ve iletişimi TOBB çatısı altında sağlamak."

Akıllı KOBİ İcra Kurulu Üyesi Başar Ceylan ise 2023 yılı itibarıyla gerçekleştirilen ve dijitalleşmenin konuşulduğu 7 konferasla 150 binin üzerinde KOBİ'ye eriştiklerini dile getirdi.

KOBİ'lerin dijital dönüşümünü desteklemeye ve hızlandırmaya yönelik konferans serisi 2024 yılı sonuna kadar 2 ilde daha gerçekleşecek.

Yıl sonuna kadar 200 bin KOBİ'ye ulaşılması hedeflenen etkinlik serisi Türkiye'de KOBİ'lerin dijitalleşmesine katkıda bulunuyor.