Akıllı dron kutusu KORGAN-M göreve hazır

Pasifik Teknoloji'nin iştiraki SAVX Teknoloji, insansız hava araçları alanındaki mühendislik yetenekleriyle akıllı dron istasyonu KORGAN-M'yi geliştirerek göreve hazır hale getirdi.

Operatör ihtiyacı olmadan görev yapabilen, insansız hava araçlarını farklı noktalara konumlandırarak tek bir tuşla otonom görev başlatabilen akıllı dron istasyonu KORGAN-M, elektronik harp koşullarında GPS bağlantısına ihtiyaç duymadan görev yapabiliyor. TİTRA Teknoloji'nin SEYYAH Görsel Seyrüsefer Sistemi ile entegre çalışarak, gerçek zamana yakın istihbarat üretimi sağlamasıyla dikkati çekiyor.

KORGAN-M, yüksek güvenilirliği ve operasyonel esnekliğiyle savunma alanında yeni nesil otonomi çözümleri arasında yer alıyor.

SAVX Teknoloji tarafından geliştirilen ürün ailesinin askeri ve taktik görevleri için optimize edilmiş versiyonu KORGAN-M, konuşlandırıldığı bölgede 7/24 hazır bekliyor, bulut tabanlı uçuş görevleri planlamayı, gerçek zamanlı izlemeyi ve yapay zeka destekli veri analizlerini mümkün kılarak operasyonel karar süreçlerini hızlandırıyor.

KORGAN-M, Kalecik Test Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım etkinliğiyle kamuoyuna tanıtıldı.

Etkinliğe Pasifik Teknoloji iştiraki TİTRA Genel Müdürü Ekrem Ünlü, SAVX Teknoloji Kurucusu Abdullah Aktaş ve mühendislik ekibi katıldı.

Ekrem Ünlü, KORGAN-M'nin Türkiye'nin mühendislik kapasitesinin geldiği noktayı gösterdiğini belirterek, ürünün hem askeri hem de sivil alanda yeni bir sayfa açtığını söyledi. Ünlü, şöyle konuştu:

"KORGAN-M, yapay zeka destekli karar sistemleri, bulut tabanlı haberleşme, entegre sensör yapısı ve elektronik harp ortamında çalışabilme yeteneğiyle birçok sistemin entegre şekilde çalıştığı bir başarı örneği. Dünyadaki yegane akıllı dron kutusu sistemini ortaya koyduk. Dünyada tüm teknoloji firmalarının, savunma sanayi firmalarının çalıştığı görsel seyrüsefer sistemini biz SEYYAH ismiyle aslında ürünleştirmiştik bir alt sistem olarak. Bu tüm insansız hava araçlarında uygulanabilir bir sistem. Biz şimdi bunu KORGAN-M ile beraber birleştirerek aslında tam entegre bir güvenlik sistemi ortaya koymuş olduk."

Pasifik Teknoloji grup şirketlerinin 2025 yılı itibarıyla birçok ürünün Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiğini belirten Ünlü, "KORGAN-M'yi global pazarda müttefikimiz olan ülkeler için geliştiriyoruz, sunuyoruz. Yakında global pazarda da adını sıkça duyacağız." dedi.

Yerli mühendislik gücüyle geliştirildi

SAVX Teknoloji Kurucusu Abdullah Aktaş, KORGAN-M'nin uzun soluklu bir mühendislik süreci sonunda, sahadaki operasyonel ihtiyaçlar dikkate alınarak geliştirildiğini vurguladı. Aktaş, "KORGAN-M, sahada operatör ihtiyacı olmadan, uzaktan komuta edilebilen, güvenli ve hassas görevler için tasarlanmış akıllı bir istasyon. Hem internet hem de kapalı ağlar üzerinden düşük gecikmeyle binlerce kilometre uzaktan dahi komuta edilebiliyor." diye konuştu.

Aktaş, sistemin Seyyah Görsel Seyrüsefer entegrasyonu sayesinde GNSS/GPS sinyallerinden bağımsız görev yapabildiğini, bu özelliğiyle KORGAN-M'nin Türkiye'de ve dünyada bir ilk niteliği taşıdığını vurguladı.

Abdullah Aktaş, sistemin üzerinde bulunan yapay zeka destekli çevresel farkındalık sensörleri ile rüzgar, yağış, nem ve sıcaklık gibi verileri analiz ederek uçuşa elverişlilik kararlarını otomatik alabildiğini, yedekli enerji mimarisi sayesinde de görev sürekliliğini koruyabildiğini aktardı.

40 dakikalık uçuş süresi, 15 kilometre menzil

Aktaş, KORGAN-M'ye entegre dronun yaklaşık 40 dakikalık uçuş süresine ve 15 kilometre menzile sahip olduğunu, elektro-optik ve termal kameralarıyla gece-gündüz hedef takibi gerçekleştirebildiğini söyledi. Aktaş, sistemle ilgili şu bilgileri verdi:

"Dron, görevin ardından kutusuna otomatik iniş yapıyor ve hızlı şarj sistemiyle bataryasını yenileyerek bir sonraki uçuş için dakikalar içinde hazır hale geliyor. Sistemin zaman bazlı görev planlama özelliği sayesinde, belirlenen tarih ve saatte otonom olarak havalanıp görevini icra edebiliyor. Bu sistem, yapay zeka destekli nesne tespiti ve hedef takip algoritmalarıyla operatör yükünü azaltıyor, karar süreçlerini hızlandırıyor.

Sistemin üzerinde bulunan elektro-optik ve termal kameralar, gece ve gündüz fark etmeksizin hedeflerin kesintisiz olarak izlenebilmesini sağlıyor. Tam otonom görev planlama yeteneğine sahip sistem, önceden belirlenen tarih ve saatte otomatik olarak havalanabiliyor ve görevini kendi başına icra edebiliyor."

Yedekli enerji mimarisi, olası güç kesintilerinde dahi görev sürekliliğini garanti ederken, hızlı şarj altyapısı sayesinde dron görev dönüşü istasyona otomatik iniş yaparak bataryasını kısa sürede doldurup yeniden göreve hazır hale geldiğini belirten Aktaş "Nesne tespiti ve hedef takibi algoritmaları ile desteklenen sistem, operatör müdahalesine gerek kalmadan hedefleri algılayabiliyor, izleyebiliyor ve bu verileri gerçek zamanlı olarak kullanıcıya aktarabiliyor." ifadesini kullandı.