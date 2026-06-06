Haberler

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı İmam Gazali Hıradağı oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) yeni dönem koordinatör başkanlığına İmam Gazali Hıradağı getirildi. Hıradağı, yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve sürdürülebilir üretim hedefleriyle ihracatı artıracaklarını belirtti.

Akdeniz İhracatçı Birliklerinin (AKİB) yeni dönem koordinatör başkanlığına İmam Gazali Hıradağı getirildi.

AKİB'in açıklamasına göre, yeni dönemde görev yapacak koordinatör başkan ve başkan yardımcıları belirlendi.

Birliğin koordinatör başkanı, Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İmam Gazali Hıradağı oldu.

Başkan yardımcılığı görevlerine de Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Aytek ile Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Akgöl seçildi.

Açıklama görüşlerine yer verilen Hıradağı, "İhracatta Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda yeşil dönüşüm, dijitalleşme, sürdürülebilir üretim ve pazar çeşitliliğini önceleyeceklerini belirtti.

Türkiye'nin küresel pazarlardaki etkinliğini artırıp ihracatçıların rekabetini yükseltmek için işbirliği içerisinde çalışacaklarını ifade eden Hıradağı, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde hedefimiz, Akdeniz Bölgesi'ni yüksek katma değerli üretimin, yeşil dönüşümün ve ihracat odaklı büyümenin öncü merkezlerinden biri haline getirmektir. Güçlü sanayi altyapımız, girişimci ruhumuz ve 30 bini aşkın ihracatçımızın dinamizmiyle Türkiye'nin küresel ticaretteki konumunu daha da güçlendireceğiz."

Kaynak: AA / Serkan Avci
Buca Belediyesi soruşturması: Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç dahil 42 kişi tutuklandı

CHP'li belediyenin yeni ve eski başkanları dahil 54 şüpheli için karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali

İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali
Sevdiğim Sensin dizisinde bayıltan öpücük

Türk televizyonları bunu da gördü
İran milli takımının ABD vizesi turnuvanın başlamasına 5 gün kala verildi

Dünya Kupası'ndaki vize krizi çözüldü: ABD'den İran'a yeşil ışık
Merkez Bankası Parolapara'nın faaliyet iznini iptal etti

Merkez Bankası operasyonun ardından faaliyet iznini iptal etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Üç katılım bankası birleşiyor
Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir an gözüm karardı

Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı
Sahra Çölü'nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü

Çölde arızalanan kamyon 50 kişiye mezar oldu