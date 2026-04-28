Akhisar'da zeytin için tarihi buluşma

Manisa'nın Akhisar ilçesi, zeytincilik alanında önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesi, zeytincilik alanında önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Binlerce yıllık geçmişiyle yalnızca bir tarım ürünü değil, aynı zamanda kültürel bir miras ve yaşam biçimi olarak kabul edilen zeytin için "Geleneksel Zeytin Yetiştiriciliği Çalıştayı" düzenlenecek.

2023 yılında UNESCO tarafından "Zeytin Yetiştiriciliği ile İlgili Geleneksel Bilgi, Yöntem ve Uygulamalar" başlığıyla Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilen zeytin kültürü, bu çalıştayla birlikte uluslararası düzeyde kazandığı değeri Akhisar'da somut bir platforma taşıyacak.

UNESCO sürecinin ardından bu kapsamda düzenlenen ilk programın Akhisar'da gerçekleştirilecek olması, ilçe açısından ayrı bir önem taşıyor. Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden biri olan Akhisar'da yapılacak çalıştayda, geleneksel üretim yöntemleri ele alınacak, sektörde yaşanan sorunlar değerlendirilecek ve zeytinciliğin geleceğine yönelik çözüm önerileri geliştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde, Manisa Valiliği ev sahipliğinde gerçekleştirilecek etkinlik; UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Akhisar Kaymakamlığı, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Akhisar Ticaret Borsası, Akhisar Ticaret Odası ve Akhisar Zeytin İhtisas Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle düzenleniyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden akademisyenler, üreticiler ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek olan çalıştay, 29-30 Nisan tarihlerinde zeytin paydaşlarını bir araya getirecek. Etkinliğin açılışı 29 Nisan'da Akhisar Egea Zeytin ve Zeytincilik Müze Restoran'da yapılacak.

Çalıştayın, geleneksel zeytin yetiştiriciliğinin korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması adına önemli katkılar sağlaması bekleniyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
