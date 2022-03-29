Akfen Yenilenebilir Enerji, EKO İklim Zirvesi'nin 'Rüzgar' destekçisi oldu

ANKARA (İHA) - Sürdürülebilirlikte dünyanın ilk 50 şirketi arasında gösterilen ve 706 megavatlık yatırımlarının tamamını Su, güneş ve rüzgar gibi yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşturan Akfen Yenilenebilir Enerji, 30-31 Mart'da Ankara'da gerçekleştirilecek EKO İklim Zirvesi'nin 'Rüzgar' destekçisi oldu.

Başkent Ankara, 30-31 Mart 2022 tarihleri arasında ile dünyanın ilk ekonomi ve iklim değişikliği fuarlarından biri olan EKO İKLİM: Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. EKO İKLİM Zirvesi'nin 'Rüzgar' destekçisi ise yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını Türkiye ekonomisine kazandırmak üzere yatırımlarını sürdüren Akfen Yenilenebilir Enerji oldu. Zirve kapsamında yenilenebilir malzemelerden oluşan yenilikçi standında yerli kaynaklardan oluşan yatırımları hakkında katılımcılara bilgi verecek olan şirket, iklim değişikliği ile ilgili konuların tartışılacağı İklim Meydanı'nda da boy gösterecek.

12 bin katılımcı, 50 bin çevrimiçi ve uzaktan ziyaretçinin katılmasının beklendiği Zirve'nin ilk gününde İklim Meydanı'nda Akfen Holding Başkanvekili ve CEO'su Selim Akın, saat 16: 10'da gazeteci Gülşen Coşkun'un sorularını cevaplandıracak. Selim Akın, yenilenebilir enerjiye yatırım konusunda şirketlerin motivasyonu ve yabancı yatırımcının sektöre bakışı hakkındaki görüşlerini dinleyicilerle paylaşacak.

Sürdürülebilirlikte dünyanın ilk 50 şirketi arasında yer aldı

Yapılan açıklamaya göre, sahip olduğu 706 MW büyüklüğündeki yenilenebilir enerji santrallerinde ürettiği yeşil ve temiz enerji sayesinde 4,5 milyon tona yakın karbondioksite eşdeğer azaltım sağlayan Akfen Yenilenebilir Enerji, bu sayede 4,5 milyon ağacın ömrü boyunca sağladığı temiz havayı doğaya eşdeğer olarak kabul ediliyor.Santrallerinde dünya çapında tanınırlığı olan VCS (Verified Carbon Standard) ve Gold Standard karbon sertifikasyon alma süreçlerine devam eden şirket, aynı zamanda karbon kredisi satışına da devam ederken, 2013 yılından bu yana 458 bin 18 tonluk karbon kredisi satışı gerçekleştirdi. Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's çatısı altında varlık yöneticilerini ve yatırımcıları bilgilendirmek üzere kurulan Vigeo Eiris'in hazırladığı sürdürülebilirlik raporunda 67 genel skor ile en üst not olan A1 derecesini elde eden şirket, çevresel, sosyal ve yönetim performansı kapsamında elektrik ve doğalgaz hizmetleri sektöründe Türkiye'deki şirketler arasında birinci oldu. Şirket, tüm sektörler bazında dünya şirketleri arasında yapılan sıralamada ise 4 bin 914 şirket arasında 46'ncı sırada yer alarak önemli başarıya imza attı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi