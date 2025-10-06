Haberler

Akenerji'nin Yeni Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Harun Taş Oldu

Akenerji'nin Yeni Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Harun Taş Oldu
Akenerji, 20 yılı aşkın enerji sektöründe deneyime sahip Harun Taş'ı üretimden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak atadı. Taş, toplam 1224 megavat kurulu kapasiteye sahip dokuz enerji santralinin yönetiminden sorumlu olacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin köklü sanayi gruplarından Akkök Holding ve Çek enerji şirketi CEZ'in eşit katılımlı stratejik ortaklığı Akenerji'nin üretimden sorumlu yeni genel müdür yardımcısı, enerji sektöründe 20 yılı aşkın iş deneyimi olan Harun Taş oldu.

Taş, Akenerji'nin toplam 1224 megavat kurulu kapasiteye sahip dokuz enerji santralinin ve iş sağlığı-güvenliği birimlerinin yönetiminden sorumlu olacak.

Lisans eğitimini 2006'da İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde tamamlayan Taş, kariyerine Norsis Electric-Electro-Mechanic bünyesinde elektrik tesislerinin projelendirilmesi ve kurulum hizmetleri alanında başladı. Ardından Enerjisa ve Statkraft şirketlerinde işletme müdürlüğü görevlerini üstlenen Taş, 2017'den bu yana Sanko Enerji'de genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
