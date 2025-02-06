Akdeniz Chemson, Avustralya Fabrikası ile EcoVadis'ten Platin Madalya Aldı

OYAK Kimya Tarım Şirketleri bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Akdeniz Chemson'ın Avustralya fabrikası, "sürdürülebilirlik" alanındaki başarılı çalışmaları nedeniyle EcoVadis platformu tarafından platin madalyaya layık görüldü.

Plastik sektöründe dünyanın önde gelen polimer katkı maddesi üreticilerinden Akdeniz Chemson, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını sürdürüyor. 2024 yılında Türkiye fabrikası ile EcoVadis platformundan altın madalya kazanan Akdeniz Chemson, bu yıl Avustralya fabrikası ile platin madalyanın sahibi oldu.

Şirketlerin ve değer zincirlerinin sürdürülebilirlik performansının iyileştirilmesine rehberlik etmeyi hedefleyen EcoVadis platformu, bu yıl yeni bir puanlama sistemine geçti. EcoVadis platformu tarafından çevre, işçi ve insan hakları, etik ve sürdürülebilir tedarik konularında son 12 aylık performansı değerlendirilen Akdeniz Chemson'ın Avustralya fabrikası, incelenen şirketler arasında 90 puanlık bir performans sergileyerek yüzde 1'lik dilimde yer alma başarısını gösterdi. - İSTANBUL