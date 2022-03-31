Akdeniz Chemson'a 'Yerlileştirme' ödülü

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Akdeniz Chemson, 2016'da başlattığı 'Kurşun Metal Yerlileştirme Projesi' ile 10. Türkiye Satın Alma ve Tedarik Yönetimi Zirvesi'nde Kimya sektöründe 'En İyi Yerlileştirme Proje Ödülü'nü kazandı.

OYAK Grubu Şirketlerinden Akdeniz Chemson, son altı yıldır yürüttüğü 'Kurşun Metal Yerlileştirme Projesi' ile Türkiye Satınalma Profesyonelleri ve Yöneticileri Derneği (TÜSAYDER) tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Türkiye Satın Alma ve Tedarik Yönetim Zirvesi'nde Kimya sektöründe birincilik ödülünün sahibi oldu. Ödül, Türkiye'de üretimi bulunmayan veya yüksek maliyetlerle ithal edilen ürünlerin, satın alma yöneticileri önderliğinde yerlileştirilmesini sağlayan firmalara veriliyor.

Zirvede, Akdeniz Chemson Hammadde Satın Alma Departmanı ekibi, ödüle layık görülmekten duydukları mutluluğu dile getirdi. Şirket tarafından 2016'da başlatılan proje kapsamında ilk olarak yerli üreticilere numuneler gönderilip, kabul edilebilir kalitede kurşun metali üretmeleri için teşvikte bulunuldu.

Üreticilere Ar-Ge desteği vererek doğru ürünün üretilmesine yardımcı olan şirket, uzun vadeli kontratlar yaparak stratejik iş birliklerini geliştirmeye devam ediyor. Şirket, 2016'ya kadar yüzde 100'ünü yurt dışından ithal ettiği saf kurşun miktarının tamamını, bugün yurt içinde dönüştürülmüş kurşun metalini üreten firmalardan sağlamaya başladı.

110 ülkeye satış yapmaya devam eden şirket, hizmet verdiği sektörler için çapraz ürün satış portföyünü artırarak PVC sektörünün tek merkezi olmayı hedefliyor. Avrupa, Rusya, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika, Ortadoğu, ABD, Çin, Brezilya ve Avustralya'yı odak pazarları olarak belirleyen şirket, ara ürün bazında entegre bir yapıyla işleyen altı tesisinde üretim yapıyor. Şirket bu tesislerinde kalsiyum, çinko ve kurşun bazlı stabilizatör ara ham maddelerinin birçoğunu üretmeye devam ediyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi