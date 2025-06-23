Akdağmadeni Vergi Dairesi Müdürlüğü Açıldı

Akdağmadeni Vergi Dairesi Müdürlüğü Açıldı
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Akdağmadeni Malmüdürlüğü, yeni yapılanma ile Vergi Dairesi Müdürlüğü olarak hizmet vermeye başladı. Açılış töreninde Yozgat Defterdarı Osman Koçaş ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Akdağmadeni Malmüdürlüğü, gerçekleştirilen yeni yapılanma doğrultusunda Akdağmadeni Vergi Dairesi Müdürlüğü olarak hizmet vermeye başladı.

İlçe esnafına daha etkin ve kapsamlı bir şekilde kamu hizmeti sunulmasını amaçlayan bu dönüşüm kapsamında açılış töreni düzenlendi.

Yozgat Defterdarı Osman Koçaş, Akdağmadeni Vergi Dairesi Müdürlüğü açılışında yaptığı konuşmada, "2024 yılında 215 milyon vergi alındı. İlk 100 vergi rekortmenlerimizin içinde birçok Akdağmadenli esnafımız var onlara verdikleri vergilerden dolayı teşekkür ediyorum. Vergi dairesi Müdürlüğümüz esnaflarımızla uyum içinde çalışacaktır" diye konuştu.

Açılış programına; İlçe Kaymakamı Cafer Kaymakçı'nın yanı sıra protokol üyeleri katıldı. Kaymakam Cafer Kaymakçı, Malmüdürlüğünün Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne dönüştürülmesinin ilçe açısından hayırlı olması temennisinde bulundu. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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