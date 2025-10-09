Akcoat, Sürdürülebilir Yatırımların Getirilerini Paylaştı

Akcoat, Sustainable Brands Türkiye 2025 kapsamında düzenlenen "The ROI of Sustainability" panelinde, sürdürülebilirlik yatırımlarının iş dünyası, toplum ve çevreye sağladığı somut katkıları paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaklaşık yarım asırdır seramik, emaye, cam, yapışmaz dekoratif kaplamalar ve pigment olmak üzere 5 ana ürün grubunda üretim yapan kimyasal üreticisi Akcoat, İstanbul'da düzenlenen Sustainable Brands Türkiye 2025 konferansının sponsorları arasında yer aldı.

Activation Hub sahnesinde gerçekleştirilen ve Deloitte Türkiye Sürdürülebilirlik Hizmetleri Lideri Murat Günaydın'ın moderatörlüğündeki "The ROI of Sustainability: İyi Büyüme ve Kurumsal Dayanıklılık" başlıklı panelde konuşan Akcoat Satış Direktörü Ömer Faruk Şen, sürdürülebilirliğin iş dünyasına, topluma ve gezegene sağladığı geri dönüşleri dinleyicilere aktardı.

Açıklamada paneldeki görüşlerine yer verilen Şen, sürdürülebilirliğin raporlardaki rakamların ötesinde, günlük hayata dokunan somut iyileştirmelerle anlam kazandığını belirtti.

Ürün ömrünü uzatan teknolojiler ve verimlilik odaklı uygulamaların Akcoat kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Şen, Akcoat'un Türkiye'de pazar lideri, dünyada ise ikinci büyük emaye kaplama üreticisi olduğunu kaydetti.

Şen, şirketin ürünlerinin 65'ten fazla ülkeye ulaştığına işaret ederek, "AR-GE yatırımlarımız sayesinde ürünlerimizin ömrünü uzattık, malzeme israfını azalttık, yılda 10 bin ton su tasarrufu sağladık. Geliştirdiğimiz kaplamalar, dayanıklılığı artırırken üretimde enerji ve su tüketimini azaltıyor. İşte sürdürülebilirliğin gerçek ROI'si tam da burada ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Ekonomik daralmaların yaşandığı bu dönemde, satış hacimlerinin de daraldığına dikkati çeken Şen, şunları kaydetti:

"Akcoat olarak bu dönemi bir aynaya bakma fırsatı olarak gördük. Nerede verimlilik yarattık, nerede kayıplar yaşadık, neleri doğru yaptık diye baktık. ve gördük ki, en küçük adımlar bile en büyük farkları yaratıyor. Çalışanlarımızın küçük ama etkili iyileştirmeleri 2024'te bu kültürden doğan projelerle 680 bin dolar doğrudan getiri sağladı. Önümüzdeki dönemde 2 milyon doları aşan potansiyel katkı öngörüyoruz. Sürdürülebilir bakış açımızla somut finansal değerler yaratmaya devam edeceğiz. Bu başarı, sahadan gelen önerilerin ekip motivasyonuyla gerçek bir değere dönüşmesi sayesinde mümkün oldu."