Akcoat, İhracatın Yıldızları Ödülleri'nde İkincilik Ödülü Aldı

Akcoat, İhracatın Yıldızları Ödülleri'nde İkincilik Ödülü Aldı
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Akcoat, İKMİB tarafından düzenlenen 'İhracatın Yıldızları Ödülleri'nde Boya, Vernik ve Mürekkepler İhracatı kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü. Şirket, ihracat performansıyla sektördeki başarısını sürdürmeye devam ediyor.

Akcoat, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından düzenlenen 'İhracatın Yıldızları Ödülleri' kapsamında, Boya, Vernik ve Mürekkepler İhracatı kategorisinde bu yıl da ödüle layık görüldü.

Kimya sektörünün en prestijli organizasyonlarından biri olan İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından düzenlenen 'İhracatın Yıldızları Ödülleri'nde, Akcoat bir kez daha ödüle layık görüldü. Akcoat grup şirketi Ak-Pa aracılığıyla gerçekleştirilen ihracat performansı doğrultusunda Boya, Vernik, Mürekkepler İhracatı kategorisinde ikincilik ödülünün sahibi oldu. Akcoat Satış Direktörü Ahmet Madenli, ödülü şirket adına aldı. Ödül töreninde; Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister ve İKMİB Yönetim Kurulu üyeleri ile kimya sektörünün önde gelen temsilcileri yer aldı.

Global pazarlarda büyümesini sürdürülebilir kılmak ve Türkiye'nin ihracat gücüne katkı sağlamak adına çalışmalarına devam eden Akcoat, Ar-Ge ve dijitalleşme yatırımlarıyla ihracat kapasitesini daha da artırmayı amaçlıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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