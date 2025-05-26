AKCOAT, İhracatın Yıldızları Ödülleri'nde İkincilik Aldı

AKCOAT, İhracatın Yıldızları Ödülleri'nde İkincilik Aldı
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AKCOAT, İKMİB tarafından düzenlenen 'İhracatın Yıldızları' ödüllerinde 'Boya, Vernik ve Mürekkepler İhracatı' kategorisinde ikincilik ödülünü kazandı. Akcoat, Türkiye'nin ihracatına katkı sağlamak için Ar-Ge ve dijitalleşme yatırımları yapmayı hedefliyor.

AKCOAT, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından düzenlenen 'İhracatın Yıldızları' ödülleri kapsamında, 'Boya, Vernik ve Mürekkepler İhracatı' kategorisinde bu yıl da ödüle layık görüldü.

Kimya sektörünün en prestijli organizasyonlarından biri olan İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından düzenlenen 'İhracatın Yıldızlarıö Ödülleri'nde, Akcoat bir kez daha ödül aldı.

Akcoat grup şirketi Ak-Pa aracılığıyla gerçekleştirilen ihracat performansı doğrultusunda 'Boya, Vernik, Mürekkepler İhracatı' kategorisinde ikincilik ödülünün sahibi oldu. Akcoat Satış Direktörü Ahmet Madenli, ödülü Akcoat adına aldı. Ödül töreninde; Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister ve İKMİB Yönetim Kurulu üyeleri ile kimya sektörünün önde gelen temsilcileri yer aldı.

Global pazarlarda büyümesini sürdürülebilir kılmak ve Türkiye'nin ihracat gücüne katkı sağlamak adına çalışmalarına devam eden Akcoat, Ar-Ge ve dijitalleşme yatırımlarıyla ihracat kapasitesini daha da artırmayı amaçlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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