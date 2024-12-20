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Akçakoca'da Balık Avında Bereketli Gün: Dev Levrek Ağlara Takıldı

Akçakoca'da Balık Avında Bereketli Gün: Dev Levrek Ağlara Takıldı
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, av sezonunda 9 kilo ağırlığında dev bir Karadeniz levreği de dahil olmak üzere birçok türde balık avladı. Farklı balıkların satış fiyatlarıyla tezgahlar renklendi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde avlanmaya çıkan balıkçıların ağlarına birbirinden farklı türler takıldı. Ağlardan kırlangıç, pisi ve tam 9 kilo ağırlığında dev bir Karadeniz levreği çıktı.

Batı Karadeniz'in gözde sahil ilçesi Akçakoca'da balıkçılar, av sezonunda bereketli bir gün geçirdi. Gece saatlerinde denize açılan balıkçıların ağlarına kırlangıç balığı, pisi balığı ve tam 9 kilo ağırlığında dev bir Karadeniz levreği takıldı. Bu balık çeşitliliği, hem balıkçıların yüzünü güldürdü hem de tezgahları şenlendirdi.

Avlanan balıklar, farklı fiyatlarla satışa sunuldu. Özellikle 9 kilo ağırlığındaki Karadeniz levreği kilogramı 650 TL'den alıcı bulurken, kırlangıç balığı 350 TL, pisi balığı ise 400 TL'den satışa çıkarıldı. Aynı tezgahlarda hamsi, barbun, mezgit ve palamut 200 liradan, istavrit ise 100 liradan satışa sunuldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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