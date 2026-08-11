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Akçadağ Ziraat Odası Başkanı'ndan TMO'ya Kayısı Alım Çağrısı

Akçadağ Ziraat Odası Başkanı'ndan TMO'ya Kayısı Alım Çağrısı
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Akçadağ Ziraat Odası Başkanı Mehmet İnal, kayısı sezonunun sona yaklaşırken üreticilerin artan girdi maliyetleri ve düşük fiyatlar nedeniyle zor durumda olduğunu belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) bir an önce alım yapması ve fiyat açıklaması çağrısında bulundu. İnal, üreticilerin emeğinin karşılığını alabilmesi için ilgili kurumların gerekli adımları atması gerektiğini vurguladı.

Akçadağ Ziraat Odası Başkanı Mehmet İnal, kayısı sezonunun sonuna yaklaşılırken üreticilerin artan girdi maliyetleri karşısında ürünlerini düşük fiyatlardan satmak zorunda kaldığını belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) alım yapması ve fiyat açıklaması çağrısında bulundu.

Kayısı sezonunun büyük ölçüde tamamlandığını belirten İnal, yüksek kesimler dışında ova bölgelerinde hasadın sona erdiğini ifade etti. Üreticilerin hasat döneminde yaptıkları işçilik, gübre ve ilaç gibi giderlerin ödemelerinin yaklaştığını kaydeden İnal, mevcut fiyatların üreticilerin beklentilerini karşılamadığını söyledi.

Kayısı fiyatlarının önceki yıllara göre düşük seviyede seyrettiğini belirten İnal, "Üreticilerimiz şu anda işçi, gübre ve ilaç gibi giderlerini ödeme dönemine geldi. Ancak ürün fiyatlarının düşük olması üreticilerimizi zor durumda bırakıyor. Üreticimizin emeğinin karşılığını alabilmesi gerekiyor" dedi.

Kayısı üreticilerinin yaşadığı sorunların çözümü için ilgili kurumların gerekli adımları atmasını isteyen İnal, TMO'nun piyasaya yönelik bir alım programı oluşturmasının üretici açısından önemli olduğunu ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile TMO'ya çağrıda bulunan İnal, "Üreticimizin kayısısını iyi bir fiyata değerlendirebilmesi için TMO'nun bir an önce alım yapması ve fiyat açıklaması büyük önem taşıyor. Üreticimizin emeğinin karşılığını alabilmesi adına gerekli çalışmaların yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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